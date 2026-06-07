Barranquilla se prepara para recibir el IRONMAN, el prestigioso triatlón internacional

La ciudad de Barranquilla será escenario del IRONMAN, una de las competencias de triatlón más importantes del mundo. El evento, que congregará a atletas de various países, incluye nociones de natación, ciclismo y atletismo. La carrera comenzará en las playas de Puerto Mocho con 1,9 km de natación, continuará con 90 km de bicicleta por la Circunvalar de la Prosperidad y finalizará con una media maratón de 21,1 km.Además de la competencia principal, se realizará la EXPO IRONMAN y la carrera infantil IRONKIDS. El alcalde destacó que es una oportunidad para mostrar los atractivos turísticos de la ciudad, ya que los participantes pasarán por lugares como la estatua de Shakira, la escultura de Sofía Vergara, la plaza de los Marinos y la Luna del Río. Se espera un gran impacto turístico y económico en Barranquilla.

El IRONMAN , una de las competencias de triatlón más importantes del mundo, reunirá a más de atletas de diferentes países en la ciudad de Barranquilla .

La prueba comenzará en las playas de Puerto Mocho con los 1,9 kilómetros de natación en aguas abiertas. Posteriormente, los participantes afrontarán un recorrido de 90 kilómetros en bicicleta por la Circunvalar de la Prosperidad y finalizarán con una media maratón de 21,1 kilómetros. La llegada de atletas, familiares y acompañantes ha generado una alta expectativa en el sector turístico y comercial de la ciudad.

Además de la competencia principal, la programación del fin de semana incluye actividades como la EXPO IRONMAN y la carrera infantil IRONKIDS. El alcalde Alejandro destacó que el evento representa una oportunidad para que los visitantes conozcan algunos de los principales atractivos turísticos de Barranquilla. Durante el recorrido, los competidores pasarán por puntos emblemáticos de la ciudad como la estatua de Shakira, la escultura de Sofía Vergara, la plaza de los Marinos y la Luna del Río.

Este tipo de eventos deportivos de talla internacional no solo promueven el deporte y la vida saludable, sino que también impulsan significativamente la economía local, generando ocupación en el sector hotelero, restaurantes y comercio en general. Se espera que miles de espectadores se congreguen a lo largo del circuito para apoyar a los participantes, creando un ambiente festivo y de integración comunitaria.

Las autoridades municipales han coordinado un operativo especial de seguridad y movilidad para garantizar el éxito de la competencia y la comodidad de los residentes y visitantes. La logística incluye cierres viales programados y puntos de atención médica a lo largo de la ruta.

Asimismo, se han dispuesto espacios para el disfrute de la familia, con zonas de entretenimiento y gastronomía típica en los alrededores de la meta. El IRONMAN se ha consolidado como un referente turístico para Barranquilla, mostrando al mundo la capacidad de la ciudad para organizar eventos de clase mundial y destacando su patrimonio cultural y urbano. Los competidores, por su parte, expresaron su emoción por competir en un escenario tan vibrante y con el calor característico de la costa colombiana.

La preparación de la ruta y los servicios de apoyo han sido evaluados minuciosamente para cumplir con los estándares internacionales de la federación de triatlón. En definitiva, este evento trasciende lo deportivo para convertirse en una celebración de la identidad barranquillera, un motor de desarrollo económico y un escaparate para la promoción de destinos turísticos





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