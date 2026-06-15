Barranquilla transforma la Avenida Shakira con arte urbano y nuevas medidas de movilidad

La Alcaldía de Barranquilla iniciará la intervención artística de la calle 72, homenajeando a Shakira. Las obras incluyen pinturas epóxicas en tres intersecciones, a cargo de artistas de la Escuela Distrital de Arte. Simultáneamente, se implementan cambios temporales en el sentido vial de la calle 75 y rutas alternas para mitigar impactos en el tráfico.

La ciudad de Barranquilla se prepara para una significativa transformación urbana en la emblemática Avenida Shakira , conocida como calle 72 . A partir del lunes 15 de junio, esta importante arteria vial será objeto de una intervención integral que combina obras de infraestructura con un ambicioso proyecto de arte público.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Barranquilla a través del Distrito, busca consolidar este corredor como un espacio moderno, dinámico y culturalmente vibrante, impulsando su vocación comercial y turística. La meta es convertir la avenida en un punto de encuentro lleno de color, identidad y el espíritu festivo que caracteriza a la ciudad, rindiendo un homenaje artístico a Shakira, la hija ilustre que ha llevado el nombre de Barranquilla al mundo.

El proyecto contempla la creación de obras de arte urbano en tres intersecciones estratégicas: las carreras 46, 44 y 43 con calle 72, bajo la dirección del reconocido artista plástico Leonardo Moleiro y con la participación activa de jóvenes talentos de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA). La participación de la EDA es un pilar fundamental de este proyecto.

Cuatro artistas formados en el Sistema de Formación Artístico y Cultural de la institución -Crismar Atencio, Juan Camilo Mendoza, Luis Amaris y César Orozco- serán los encargados de materializar las obras junto a Moleiro. Su trabajo aportará arte, vida y color al renovado corredor, integrando elementos visuales inspirados en la identidad cultural, la energía creativa y el espíritu de Barranquilla.

Técnicamente, las intervenciones se realizarán sobre el pavimento de concreto utilizando pinturas epóxicas de alta resistencia y durabilidad, especialmente diseñadas para soportar el alto tránsito vehicular y peatonal de la zona. La propuesta artística busca reflejar la calidez, diversidad y riqueza cultural de la ciudad, transformando la avenida Shakira en un escenario donde confluyen la movilidad, el arte y la identidad ciudadana, creando un destino turístico de alto valor cultural.

Este enfoque subraya el compromiso de la administración local con la recuperación del espacio público, la apropiación ciudadana y la promoción de la cultura como motor de desarrollo urbano. Para garantizar el avance seguro y ordenado de las obras, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial ha implementado un plan de manejo de movilidad que estará vigente durante la ejecución de los trabajos.

A partir del sábado 13 de junio se realizará un cierre temporal en la intersección de la calle 72 con carrera 46, afectando principalmente a los conductores que transitan en sentido norte-sur (de la Vía 40 hacia la carrera 38). Para estos, se habilitaron rutas alternas: pueden girar a la izquierda en la carrera 47, luego a la derecha en la calle 70, después a la derecha en la carrera 43 y finalmente retomar la calle 72; o bien girar a la derecha en la carrera 48, izquierda en la calle 76, izquierda en la carrera 44 y retomar la calle 72.

Para los vehículos que circulan en sentido sur-norte (de la carrera 38 a la Vía 40), la ruta sugerida es girar a la izquierda en la carrera 41B, derecha en la calle 73, izquierda en la carrera 43, derecha en la calle 74 y derecha en la carrera 47 para volver a la calle 72. Adicionalmente, a partir del lunes 15 de junio, la calle 75 cambiará de doble a único sentido sur-norte (de la carrera 43 a la carrera 48) de manera temporal, hasta que concluya la intervención artística.

La ciudadanía contará con la presencia de orientadores y agentes de tránsito en la zona para facilitar la movilidad y brindar información sobre las rutas alternas. Estas medidas buscan minimizar el impacto vial en las intersecciones de las carreras 46 y 47, garantizando la fluidez del tráfico mientras se desarrolla esta importante obra de renovación urbana que fusiona arte, cultura y funcionalidad





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