Barranquilla.- Trasata mortal en el barrio Montes deja a uno muerto y a otro herido. Los investigadores creen que la víctima pertenecía al grupo delincuencial Los Pepes y tenía anotaciones en el Sistema Penal.

Investigaciones preliminares indican que Víctor Sebastián Barrio Barrio, de 27 años de edad, fuera la persona objetivo del atentado criminal. Se cree que habría aparecido en un panfleto emitido por 'Los Costeños' y haya sido declarado como objetivo militar.

El hecho sucedido en el barrio Montes de la ciudad de Barranquilla . La víctima mortal apareció en un panfleto reciente. Víctor Sebastián Barrio Barrio, murió en el lugar de los hechos donde fue atacada a bala por sicarios la noche del jueves 14 de mayo en el barrio Montes de Barranquilla .

//Cortesía Red de Cooperantes. El ataque sicarial registrado en la noche de este jueves 14 de mayo, dejó como saldo un hombre muerto y otro herido, según confirmaron las autoridades. El hecho sucedió la noche de este jueves en la carrera 24 con calle 39 del barrio Montes de la ciudad de Barranquilla.

Lo que han indicado las autoridades es que las víctimas se encontraban en el puesto de comidas, cuando de un momento a otro arribaron dos sujetos en una motocicleta. El parrillero descendió, camino hacia donde estaban las dos personas, desenfundó un arma de fuego y luego les disparó indiscriminadamente para luego regresar donde estaba su cómplice y ambos huyeron en la motocicleta por rumbo desconocido





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