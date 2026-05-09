Barranquilla y otros municipios del Atlántico Costa, Carolina y Cesar en alerta por calor extremo, según Ideam

El monitoreo del Ideam indica que la región Caribe se encuentra bajo condiciones climáticas extremas, con alertas rojas en varios departamentos y alertas oranzadas generales para toda la región. La sensación térmica se refiere a la medida que se utiliza para describir cuánto calor recibe el cuerpo humano o cualquier ser vivo, combinando la temperatura, la humedad y el tiempo.

Durante los últimos días, Barranquilla y otros municipios del Atlántico, como parte de la región Caribe, han sido sumidas bajo el calor extremo . El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha calculado el Índice de Calor Máximo (IMC), que combina la temperatura y la humedad de la zona para establecer la sensación térmica en el lugar.

Según el monitoreo de esta entidad, la mayoría de los departamentos en la región Caribe están en alerta roja, incluida la parte nororiental de Córdoba, gran parte de Sucre, la zona central y norte de Bolívar, el sur de Magdalena y Atlántico, así como áreas particulares de La Guajira





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Baranquilla Meteorología Calor Extremo Índice De Calor Máximo Sufrimiento Por Calor Riesgo De Agotamiento Inseguridad De Incendios Impacto En La Salud Deshidratación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

San Andrés supera récord histórico de temperatura: Ideam alerta por calor extremoEl Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registra una ola de calor extrema. Con temperaturas que superaran los máximos históricos reportados por el Ideam en 20 años

Read more »

Ideam emitió alerta roja en sectores de la región Caribe ante calor extremoEn la isla de San Andrés se reportan temperaturas que han superado los máximos históricos.

Read more »

San Andrés supera récord histórico de temperatura y el Ideam advierte posible ola de calorEl Archipiélago de San Andrés atraviesa un episodio de calor intenso que ha llevado a registrar temperaturas por encima de los máximos históricos en algunos sectores, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Read more »

Onda tropical en Colombia descartada por Ideam: se desintegróLa onda tropical que llegó al Caribe y el Atlántico se disipó antes de tocar el territorio colombiano, confirmaron desde el Ideam. Se trata de la primera onda tropical del año.

Read more »