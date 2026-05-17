Barranquillera se sinceró sobre su matrimonio y su lucha por la justicia

La periodista Barranquillera abrió sobre su matrimonio y la pérdida de dos embarazos, al tiempo que reveló que su matrimonio se acabó por una deslealtad económica por parte de su pareja. Además, habló sobre su diagnóstico de cáncer y la presión de mantener una imagen pública en medio de situaciones personales dolorosas.

barranquillera se sinceró sobre su matrimonio, la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de cáncer que enfrentó en silencio. La conversación dejó ver una faceta mucho más íntima de Jessurum, quien ha construido buena parte de su carrera contando historias de famosos, pero pocas veces había hablado con tanto detalle de sus propios dolores.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando explicó los motivos que, según su relato, llevaron al fin de su matrimonio. Lejos de hablar de una infidelidad sentimental, Diva aseguró que lo que rompió la relación fue una deslealtad económica por parte de quien fue su pareja.

"Mi matrimonio se acabó por una deslealtad por parte de quien fuera mi pareja... Cobró unos cheques a mi nombre, se quedó callado y no dijo nada",Diva Jessurum habló de la traición que, según ella, acabó su matrimonio De acuerdo con su testimonio, la periodista descubrió que su entonces esposo habría realizado movimientos bancarios sin su consentimiento. Al preguntarle por el destino del dinero, según contó, no recibió una explicación clara.

Por eso decidió referirse al tema públicamente para explicar una parte de su historia que, hasta ahora, no había contado con esa misma claridad. Jessurum también señaló que durante años sintió que algunas personas la juzgaron bajo la idea de que era una mujer "difícil" o "bruja", sin conocer lo que realmente había vivido puertas adentro.

En ese sentido, su relato no solo buscó hablar del fin de una relación, sino también cuestionar las etiquetas que suelen ponerse sobre las mujeres cuando deciden terminar un vínculo o defenderse de una situación que consideran injusta. El testimonio debe leerse como su versión personal de los hechos, pues hasta ahora no se conocen pronunciamientos públicos recientes de la otra parte sobre estas declaraciones. Diva Jessurum también habló de otros golpes personales que marcaron su vida.

La periodista se refirió a la pérdida de dos embarazo, un tema del que ya había hablado en otras ocasiones y que volvió a mencionar como parte de las situaciones que la obligaron a detenerse emocionalmente.recordó su diagnóstico de cáncer, una enfermedad que enfrentó mientras seguía vinculada al mundo de la televisión y el entretenimiento. En diferentes entrevistas, Jessurum ha contado que este proceso le cambió la forma de ver la vida, el trabajo y las prioridades personales.

Lo llamativo de su relato es que muchas de estas situaciones ocurrieron mientras ella seguía apareciendo fuerte frente al público. Como suele pasar con muchas figuras de la televisión, la imagen profesional no siempre deja ver lo que ocurre detrás: duelos, enfermedades, rupturas y procesos íntimos que se viven en silencio.

Más allá de la farándula, la entrevista con Vanessa de la Torre terminó siendo un espacio para queSu testimonio tocó temas sensibles como la confianza en pareja, la pérdida, la salud y la presión de sostener una imagen pública incluso en medio de situaciones personales dolorosas. Por eso, sus declaraciones no solo generaron conversación por la revelación sobre su matrimonio, sino porque mostraron a una mujer que quiso contar su versión después de años de cargar con señalamientos y silencios.

Esta vez, Diva no estuvo preguntando por la vida de otros famosos: decidió hablar de la suya





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