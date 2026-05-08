Barranquillera sin vida encontrada en la estación de Policía Providencia

La hermana de la barranquillera Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, Leidy, expresó que desean conocer la verdad y la transparencia en torno a la investigación, y esperan la necropsia para determinar las causas de la muerte de su hermana en un cuerpo encontrado sin vida en la estación de Policía Providencia de la isla de Providencia, en la capital del Atlántico. Durante el traslado del cuerpo, Leidy lamentó la realización logística compleja y dolorosa.

El cuerpo de la barranquillera Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, hallado sin vida y con un impacto de bala, llegó a la capital del Atlántico en el mencionado viernes.

Su hermana, Leidy, expresó que desean cerrar el capítulo de la muerte de su hermana sabiendo la verdad y teniendo transparencia en torno a la investigación. Se espera la necropsia para determinar las causas de la muerte. Aunque lamentaron la complicidad que tuvieron durante el traslado del cuerpo, ya está presente y será velado en una funeraria en El Prado. Desde la funeraria aseguraron que no fue fácil la logística del traslado, especialmente para la madre de Leidy





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