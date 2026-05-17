Barranquilleros celebran la conexión de la carrera 47 a la 52 en la canalización de la calle 85

Se conectó la carrera 47 a la 52 en una importante obra en la canalización de la calle 85 para mejorar la movilidad y reducir riesgos de inundaciones. El mandatario distrital verificó los avances y anunció la conexión en redes sociales.

Canalización de la calle 85: se conectó la carrera 47 con la 52 de manera subterránea con 540 metros de túnel a 10 metros de profundidad, el proyecto busca mejorar la movilidad y reducir riesgos de inundaciones.

Un proyecto que busca mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de miles de barranquilleros, y anunció que se conectó la carrera 47 con la 52 de forma subterránea. El mandatario distrital verificó los avances de esta importante obra a través de su cuenta en X, "en la canalización del arroyo de la calle 85 alcanzamos un nuevo hito: ya conectamos la carrera 47 con la 52 sin romper la vía.

Este tramo subterráneo une cerca de 540 metros lineales a 10 metros de profundidad, pasando por puntos clave del sector sin afectar la superficie"





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