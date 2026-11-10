Basílica de Yarumal necesita cambiar su cubierta por cerca de $1.000 millones

La Basílica de Yarumal debe cambiar su cubierta tras el terremoto del 10 de agosto. La parroquia calcula cerca de $1.000 millones y pide ayuda.

La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Merced, uno de los grandes símbolos patrimoniales del Norte de Antioquia, necesita reemplazar por completo su cubierta. La parroquia del municipio de Yarumal calcula que la obra costará cerca de $1.000 millones y pidió la colaboración de la comunidad. El deterioro se agravó con los temblores de los últimos meses, que comenzaron con el terremoto del 10 de agosto.

El párroco Carlos Ignacio Cárdenas Montoya explicó que, tras el sismo del 10 de agosto, los daños parecían menores y se limitaban a algunas partes del techo central. Con los temblores posteriores, sin embargo, aparecieron grietas muy grandes en la nave central del templo.

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Grietas en la nave central y madera debilitada

La parroquia de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Merced respondió a las grietas bajando las tejas de la cubierta. La medida buscaba aligerar el peso del techo mientras se evaluaba el daño. También se retiraron las lámparas de la nave central para que bomberos, ingenieros y funcionarios de la Administración municipal pudieran revisar la estructura.

El diagnóstico técnico fue más grave de lo que el párroco Carlos Ignacio Cárdenas Montoya esperaba. Los revisores encontraron que la madera del techo había cedido por la carcoma, conocida también como polilla. Cárdenas resumió la situación al señalar que la madera estaba vencida por tantos años.

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Según la evaluación, no bastan las reparaciones parciales. La cubierta debe reemplazarse por completo, lo que implica demoler el techo actual y levantar uno nuevo. Como medida preventiva, la nave central permanece cerrada por ahora, y la parroquia deberá restringir el acceso a otros espacios del templo si las condiciones lo exigen.

Historia y valor patrimonial de la Basílica

Para el historiador Mauricio Restrepo Gil, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, la Basílica está ligada a Yarumal desde su origen. Su fundación fue religiosa e implicó el desmonte de lo que hoy es el parque principal, con una cruz clavada en el centro. Desde entonces, la comunidad tuvo siempre un templo en ese lugar, primero de paja y luego una construcción de una sola planta en material.

En 1866 se autorizó demoler ese edificio y levantar uno nuevo. La obra se extendió hasta 1944, un periodo de unos 80 años en el que, según Restrepo Gil, pesaron las guerras civiles y la dificultad para reunir recursos. Los fondos provinieron de la venta de empanadas, del trabajo físico de los pobladores y de legados testamentarios.

El templo es de estilo neorrenacentista, tiene tres naves longitudinales y dos torres con cúpulas. Está construido en ladrillo macizo, tapias, estuco y cobre. Entre sus tesoros se encuentran un lienzo de Nuestra Señora de las Mercedes de 1789, candelabros de cristal y un reloj español. La Basílica recibió el título de Basílica Menor en 1999, durante el pontificado de Juan Pablo II.

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Allí reposan además los restos de Epifanio Mejía, poeta yarumaleño nacido en 1838, cuya letra fue adoptada oficialmente como Himno de Antioquia en 1962. Frente al templo se encuentra el parque que lleva su nombre. Restrepo Gil describe la Basílica como símbolo de la pujanza de los yarumaleños, y la considera, junto con la escuela Rosenda Torres, el conjunto arquitectónico más admirado del municipio.

Llamado a la comunidad y próximos pasos

La parroquia convocó a la comunidad y a las gentes de buena voluntad para recaudar los recursos necesarios para la nueva cubierta. La meta, según la parroquia, es volver a levantar el santuario y recuperar la belleza que lo caracteriza. Mientras tanto, la nave central seguirá cerrada al público.

Restrepo Gil sostiene que el templo representa identidad y sentido de pertenencia para los habitantes de Yarumal. En 2023, el parque del municipio y la fachada de la basílica fueron remodelados, pero las averías causadas por el terremoto del 10 de agosto son visibles y hacen urgente cambiar las maderas del techo. El historiador considera que la conservación de este patrimonio es una gloria de Yarumal, de Antioquia y de Colombia.