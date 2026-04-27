Batalla Final por los Playoffs: Seis Equipos en la Cuerda Floja

La última fecha de la Liga BetPlay será decisiva para seis equipos que luchan por un lugar en los playoffs. Analizamos las posibilidades de Internacional, Santa Fe, Cali, Medellín, Millonarios y Bucaramanga.

El fin de semana que se avecina representa mucho más que la conclusión de la fase regular de la Liga BetPlay; es un verdadero test de nervios, un electrocardiograma futbolístico donde cada acción, cada gol y cada resultado alterarán drásticamente el destino de seis equipos que aún albergan la esperanza de acceder a los playoffs.

Mientras que Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya han sellado su clasificación, la verdadera emoción se concentra en la zona media de la tabla, donde la línea que separa la gloria de la desilusión es increíblemente delgada. La jornada 19 no solo se disputará en simultaneidad, sino que se convertirá en un complejo juego de resultados, una danza de posibilidades que cambiará minuto a minuto.

Sin embargo, al sonar el silbato final de los 90 minutos, el panorama estará completamente definido, con los clasificados y los eliminados ya conocidos. Tras la finalización de la fecha 18, seis equipos aún mantienen vivas sus aspiraciones de competir por el título.

Uno de ellos controla su propio destino, dependiendo únicamente de su resultado, mientras que los demás deberán realizar una laboriosa tarea: ganar su partido y, además, recurrir a la calculadora para analizar los resultados de sus rivales directos. En Vanguardia, desglosamos las diferentes vías de clasificación para cada uno de estos equipos en busca de un lugar en la siguiente fase del torneo.

Internacional de Bogotá se encuentra en una posición ventajosa, habiendo entrado parcialmente en el grupo de los ocho mejores. Con 28 puntos en su haber y una diferencia de gol de +2, el equipo bogotano tiene una oportunidad clara de asegurar su clasificación. Una victoria como visitante ante Santa Fe sería suficiente para sellar su pase a los playoffs.

Sin embargo, incluso un empate o una derrota podrían ser suficientes, dependiendo de los resultados de otros partidos. Un empate le permitiría avanzar si Deportivo Cali y Medellín no logran obtener la victoria. Una derrota también podría ser suficiente, siempre y cuando ni Deportivo Cali, Medellín ni Millonarios consigan ganar sus respectivos encuentros. Las cuentas para Santa Fe son más exigentes.

El equipo capitalino cuenta con 26 puntos y una diferencia de gol de +5, lo que lo obliga a buscar la victoria a toda costa y esperar que Deportivo Cali o Medellín no sumen los tres puntos, prestando especial atención a la diferencia de gol. Un empate o una derrota serían perjudiciales, ya que dependerían de que ni Deportivo Cali, Medellín, Millonarios ni Bucaramanga sumen puntos.

La presión recae sobre los hombros de los jugadores de Santa Fe, quienes saben que no pueden permitirse errores. Deportivo Cali, actualmente en la novena posición con 26 puntos y una diferencia de gol de +4, se beneficia de su reciente victoria ante América de Cali.

Sin embargo, el camino hacia la clasificación no será fácil. El equipo vallecaucano deberá imponerse en una plaza complicada como Ibagué ante Deportes Tolima y, aun así, depender de que Medellín no logre ganar su partido. Otra opción para Cali es obtener una victoria contundente ante Tolima y esperar que Santa Fe e Internacional empaten. Si el partido termina en empate, Cali deberá esperar que Santa Fe, Medellín y Millonarios no ganen sus respectivos encuentros.

Una derrota significaría la eliminación del torneo. Las opciones para Medellín son igualmente desafiantes. El equipo antioqueño necesita vencer en casa a las Águilas Doradas y estar atento a lo que suceda con Deportivo Cali, incluso considerando la diferencia de gol en caso de que ambos equipos logren obtener la victoria. Medellín cuenta con 26 puntos y una diferencia de gol de +3.

Para clasificar, debe ganar su partido y esperar que al menos uno de los tres equipos – Santa Fe, Cali o Internacional – no logre ganar. Un empate obligaría a esperar que Santa Fe no gane, y que tampoco lo hagan Cali y Millonarios. Una derrota significaría quedar fuera de la fase final.

Millonarios, con 25 puntos y una diferencia de gol de +8, está obligado a ganar fuera de casa y esperar que ni Deportivo Cali ni Medellín sumen los tres puntos. Un empate podría ser suficiente para clasificar, pero dependería de que Santa Fe pierda, Medellín, Cali y Bucaramanga empaten o pierdan. Atlético Bucaramanga enfrenta el panorama más complicado, ya que debe ganar su partido ante Fortaleza en Bogotá y esperar una combinación de resultados que se considera improbable.

Actualmente, el equipo bumangués cuenta con 23 puntos y una diferencia de gol de +8. Para clasificar, debe ganar su partido y esperar que Santa Fe, Cali y Medellín pierdan, y que Millonarios también pierda o empate, además de que el ‘Leopardo’ gane por más de dos goles. Seis equipos, dos cupos disponibles y noventa minutos que prometen desatar una de las jornadas más intensas y emocionantes del campeonato





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