Batalla legal por $125 billones de ahorro pensional: Gobierno vs. Fondos

El Decreto 0369 de 2026, que limita las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, desata una disputa legal que pone en juego el futuro del ahorro pensional colombiano.

El futuro de aproximadamente $125 billones de ahorro pensional de los colombianos invertidos en el extranjero se encuentra en un punto crucial, a la espera de las decisiones judiciales. La reciente emisión del Decreto 0369 de 2026, que exige a los fondos de pensiones repatriar capitales y limita sus inversiones en el exterior a un máximo del 30%, ha desencadenado una fuerte respuesta legal liderada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) y el gremio Asofondos, que ya prepara una demanda.

El principal argumento que esgrimen es de peso: el Gobierno Nacional supuestamente busca emplear el ahorro privado de los trabajadores como una especie de 'caja menor' para financiar sus proyectos, lo que implicaría una violación de los principios constitucionales y pondría en riesgo la rentabilidad de las futuras pensiones. La demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado argumenta que el Ministerio de Hacienda excedió sus facultades. Según la FEDe, el Gobierno habría infringido el artículo 48 de la Constitución, que establece que los recursos de la seguridad social solo pueden destinarse a fines relacionados con ella. Al obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a repatriar cerca de $125 billones en un plazo de cinco años, se estaría supeditando el bienestar de los futuros pensionados a las necesidades de inversión del Estado en áreas como infraestructura y construcción.

Uno de los aspectos más críticos de esta controversia es la potencial pérdida de diversificación de las inversiones. Actualmente, aproximadamente el 48,8% del portafolio global de las AFP, que equivale a unos $257,1 billones, se invierte en mercados internacionales. Esta estrategia de inversión no es arbitraria; su objetivo principal es resguardar el dinero de los trabajadores ante la volatilidad del mercado local, la inflación y la devaluación del peso colombiano. Asofondos advierte que restringir el acceso a estas inversiones extranjeras obligará a los fondos a invertir en un mercado interno que carece de la profundidad necesaria para absorber una suma de dinero tan considerable. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha enfatizado que la rentabilidad histórica del sistema, que alcanzó niveles de entre el 12% y el 17% anual entre 2022 y 2025, es en gran medida el resultado de estos activos invertidos en el exterior. El gremio presentó un cálculo ilustrativo y preocupante: una inversión de un millón de pesos hace una década en un portafolio diversificado hoy valdría más de $2,3 millones, mientras que en un portafolio exclusivamente local apenas superaría los $1,5 millones. Esta diferencia del 37% en el ahorro acumulado es crucial, ya que determina si un trabajador recibe una pensión digna o una prestación mínima.

La demanda de la Fundación para el Estado de Derecho también cuestiona la lógica técnica del decreto, argumentando que el Gobierno no ha demostrado que el mercado de capitales colombiano tenga la capacidad de recibir y rentabilizar los recursos repatriados. De hecho, la FEDe sostiene que el propio documento técnico que respalda la norma contradice la medida, al no acreditar la existencia de suficientes proyectos idóneos, seguros y rentables en el país. Desde la perspectiva de los fondos, el problema no reside en la falta de voluntad para invertir en Colombia, donde ya se han invertido $270 billones, principalmente en deuda pública, sino en la escasez de proyectos bien estructurados. La imposición de un límite global indiferenciado ignora las diferentes necesidades de cada tipo de fondo, ya sea Conservador, Moderado o de Mayor Riesgo, que varían según la edad del afiliado.

Por su parte, el Gobierno Nacional defiende el Decreto 0369 como una herramienta para promover la soberanía económica y el desarrollo. El Ministerio de Hacienda argumenta que es imprescindible incrementar el ahorro nacional para financiar sectores con altos multiplicadores económicos. La administración destaca que, a finales de 2025, la inversión en el país representaba solo el 19,7% del PIB, una cifra que consideran insuficiente para las ambiciones de crecimiento de la nación. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha expresado que el objetivo es establecer un banco de proyectos donde los recursos de los trabajadores financien la infraestructura necesaria para el país. Para el Ejecutivo, esta no es una medida arbitraria, sino un ajuste prudencial que se implementará gradualmente: el tope disminuirá al 35% en el tercer año y alcanzará el 30% en el quinto. El Gobierno asegura que esta visión integral protege los intereses de los afiliados al fortalecer el mercado de capitales local, garantizando que cada decisión se respaldará en análisis de rentabilidad social y económica. El choque de visiones es evidente, con dos posturas contrapuestas sobre el manejo de los fondos pensionales.





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