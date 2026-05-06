Bayern Múnich ante el reto de remontar ante el PSG en semifinales de la Champions

El Bayern Múnich busca la remontada en la vuelta de semifinales de la Champions League ante el PSG, con Díaz y Olise como claves para superar la ventaja parisina.

El Bayern Múnich se enfrenta a un desafío monumental en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el PSG , tras el emocionante 5-4 en el partido de ida.

El equipo alemán, que se vio superado en su propio estadio por un PSG letal, ahora debe remontar un marcador global de 6-4. La clave para el éxito del Bayern podría estar en su tridente ofensivo, liderado por Harry Kane, pero también en el brillo de sus dos compañeros, Luis Díaz y Michael Olise, quienes demostraron ser una pesadilla para la defensa parisina en el Parque de los Príncipes.

Díaz y Olise, bautizados por la prensa como 'Oliaz', fueron los más peligrosos en el primer encuentro, anotando un gol cada uno y generando constantes situaciones de peligro. La defensa del PSG, que había brillado en cuartos de final ante el Liverpool, se vio superada por la velocidad y la técnica de este dúo, lo que obligará a Luis Enrique a replantear su estrategia defensiva para el partido de vuelta en Múnich.

El técnico español tendrá que encontrar una manera de contener a estos dos jugadores, que explotaron los espacios generados por un marcaje individual ineficaz. Además, el Bayern deberá mejorar su solidez defensiva, ya que Ousmane Dembélé fue determinante en el partido de ida, anotando un gol clave que complicó aún más la situación para los alemanes.

La presión será máxima en el Allianz Arena, donde el Bayern buscará dar la sorpresa y clasificarse para la final de la Champions League, un sueño que se antoja cada vez más difícil pero no imposible





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