El Bayern Múnich, liderado por un magistral Harry Kane, goleó al Hoffenheim 1-4 en la cuarta jornada de la Bundesliga, consolidando su liderato con puntaje perfecto y demostrando su poderío en la liga alemana. Luis Díaz jugó los 90 minutos en el triunfo.

El Bayern Múnich continúa su arrollador paso en la Bundesliga , demostrando una vez más su poderío ofensivo y consolidándose como el líder indiscutible del torneo. En esta ocasión, los bávaros se impusieron al Hoffenheim con una contundente victoria por 1-4 en la cuarta jornada, gracias en gran medida a la actuación estelar de Harry Kane , quien se lució con un triplete.

El encuentro, disputado fuera de casa, no representó un obstáculo para el equipo muniqués, que mantiene un rendimiento impecable en este inicio de temporada 2025/26. La presencia de Luis Díaz, quien jugó los 90 minutos desde la alineación titular, añadió dinamismo al ataque del Bayern y contribuyó a la solidez del equipo en el campo. La victoria consolida al Bayern en la cima de la tabla con 12 puntos, producto de cuatro victorias consecutivas, lo que refleja su clara superioridad y ambición por mantener el dominio en la liga alemana. El partido se desarrolló con un ritmo frenético desde el principio, con un Hoffenheim que intentó plantar cara al gigante bávaro. Sin embargo, el Bayern, con Kane en estado de gracia, demostró su capacidad para concretar las oportunidades y controlar el juego. Kane abrió el marcador al minuto 44 con una asistencia precisa, y luego amplió la ventaja con dos penales convertidos, demostrando su frialdad y precisión desde los once metros. El Hoffenheim logró descontar con un gol de Vladimír Coufal, pero el Bayern, lejos de amilanarse, respondió con un gol de Serge Gnabry en el último minuto para sellar la victoria por 1-4. La actuación de Kane fue el punto culminante del encuentro, llevándose todos los elogios y consolidándose como una pieza fundamental en el ataque del Bayern. El equipo bávaro, con esta nueva victoria, reafirma su candidatura al título y deja claro que no tiene intención de ceder terreno en la lucha por la Bundesliga. El Bayern mostró una vez más su capacidad para adaptarse a las circunstancias del partido, controlar el ritmo y capitalizar las oportunidades, demostrando su mentalidad ganadora y su ambición por dominar el fútbol alemán. Los aficionados del Bayern pueden estar tranquilos, el equipo está en forma y listo para afrontar los retos que se presenten en la temporada. Con esta victoria, el Bayern demuestra su compromiso con el juego ofensivo y su determinación por alcanzar el éxito en todas las competiciones





