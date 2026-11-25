El club confirma que la condición de Jamal Musiala se descubrió tras firmar su contrato en febrero de 2025, tras la crisis del 22 de abril.

El Bayern Múnich ha emitido una declaración formal para desmentir las acusaciones de que ocultaron información médica relevante al renovar el contrato de Jamal Musiala en febrero de 2025. La entidad alemana garantiza que la condición neurológica del futbolista, identificada como crisis de ausencia, no era de conocimiento de ninguna de las partes durante la negociación del acuerdo millonario. Esta postura busca aclarar las especulaciones surgidas tras la revelación pública de la salud del jugador.

Cronología médica tras firma del contrato

Los expertos médicos del club realizaron la primera evaluación clínica de Musiala el 22 de abril de 2025. Esta exploración fue motivada por la aparición de los primeros síntomas que llevaron al futbolista a consultar con los especialistas de la institución. El diagnóstico posterior confirmó la presencia de crisis de ausencia, un trastorno neurológico caracterizado por breves episodios de desconexión de la conciencia.

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Esta fecha clínica coincide con un incidente de tráfico registrado el 13 de abril de 2025. Las reportes indican que el jugador condujo a 194 kilómetros por hora en una vía con un límite de 120 kilómetros por hora. Sin embargo, las autoridades y el club no han establecido públicamente una relación causal directa entre el accidente y su condición neurológica diagnosticada posteriormente.

Conflicto entre la dirigencia y los representantes

La tensión se intensificó cuando Karl-Heinz Rummenigge expresó dudas públicas sobre la recuperación de nivel del futbolista. Rummenigge planteó la posibilidad de revisar las condiciones del lucrativo contrato, generando controversia en el entorno del jugador. Por su parte, Uli Hoeneß mencionó un acuerdo verbal con Christian Schmid de 11WINS sobre modificaciones contractuales si el rendimiento no mejoraba.

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El entorno de Musiala interpreta aquella conversación en Tegernsee como un compromiso de mantener abiertas las negociaciones. No reconocen la obligación de aceptar una modificación contractual inmediata. Este desacuerdo interpretativo exacerbó las diferencias entre la dirección deportiva, liderada por Max Eberl, y la agencia de representaciones del jugador.

Pasos hacia la recuperación y acuerdo

El club y los asesores de Musiala sostuvieron una conversación constructiva para abordar la situación. Ambas partes reiteraron que la salud del jugador está por encima de cualquier interés deportivo o financiero. Se acordó continuar las conversaciones en un clima de colaboración y confidencialidad, priorizando la recuperación del futbolista.

Para facilitar la transparencia, Musiala autorizó al Bayern a acceder a su historial médico. Este documento se encuentra bajo la supervisión de neurólogos elegidos por el propio jugador. Esta medida ha acercado las posturas del club, que previamente consideraba recibir poca información sobre su estado.

La situación se complicó aún más tras un nuevo episodio de crisis de ausencia durante un entrenamiento. Este incidente ocurrió después de un periodo prolongado sin síntomas, lo que incrementó la preocupación de la cúpula directiva. La dirección deportiva estaba al tanto, pero la información llegó a otros miembros de la junta días después. El club busca ahora una solución que permita la recuperación plena mientras mantiene la confianza institucional.