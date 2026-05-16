Bayern vs Colonia: ¡Unites en el Allianz Arena!

El Bayern vs Colonia, la final de la Bundesliga 2020-2021, con bajas importantes para ambos equipos y una gran prueba de cara a la Copa del Rey en Berlín.

El Bayern Munich recibió a la Colonia por la última jornada del Torneo que conquistó por segundo año consecutivo en su Estadio Allianz Arena. El partido servirá como una gran prueba final antes de la Copa del Rey en Berlín, donde el equipo buscará cerrar la temporada con su nuevo trofeo.

Sin embargo, tienen bajas importantes como Alphonso Davies y Serge Gnabry. Por otro lado, el Colonia está condicionado por los problemas defensivos y por la dificultad evidente de visitar al equipo más poderoso del campeonato. La noticia positiva es el regreso de Eric Martel. Otro tema es la ausencia de Jamaï Simpson-Pusey por motivos disciplinarios





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