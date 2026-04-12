Bayron Duarte Brilla en México: El Lateral Santandereano Conquista el Querétaro

El defensor colombiano Bayron Duarte se destaca en el Querétaro de México, consolidando su lugar en el equipo titular gracias a su rendimiento y solidez en el campo. El exjugador del Atlético Bucaramanga atraviesa su mejor momento profesional, mostrando un crecimiento constante y contribuyendo al éxito de su equipo.

El lateral derecho santandereano Bayron Duarte se encuentra en su mejor momento desde su llegada al Querétaro de México, consolidándose como una pieza clave en el equipo. El exjugador del Atlético Bucaramanga , de tan solo 23 años, se ha ganado un puesto en la alineación titular gracias a su destacada solidez defensiva y su habilidad para sumarse al ataque. La influencia de Duarte ha sido fundamental para la reciente mejora del equipo, contribuyendo a una racha positiva que ha impulsado a los 'Gallos Blancos' a escalar posiciones en la tabla. Su rendimiento actual representa un contraste marcado con el inicio del campeonato, donde el equipo enfrentó dificultades y contratiempos. La consistencia y el compromiso de Duarte se han traducido en una mayor estabilidad para el conjunto, permitiéndoles competir de manera más efectiva y aspirar a mejores resultados. Su desempeño en el campo refleja una madurez que va más allá de su edad, demostrando una notable capacidad para adaptarse a las exigencias del fútbol mexicano.

El futbolista búcaro ha sido titular en los últimos cinco partidos de su equipo, un período durante el cual Querétaro ha mantenido una racha invicta, con dos victorias y tres empates. Esta secuencia exitosa ha coincidido con la presencia constante de Duarte en el campo, lo que subraya la importancia de su aporte al equilibrio y la cohesión del equipo. Según datos de Transfermarkt, el santandereano ha acumulado cinco partidos jugados en la temporada, sumando un total de 324 minutos en la cancha. Su llegada a la Liga mexicana se produjo después de una destacada temporada en el Atlético Bucaramanga, donde demostró su valía y se ganó un lugar en el once inicial durante el segundo semestre de 2025. Su ascenso en el equipo bumangués no fue sencillo, ya que inicialmente tuvo que competir con jugadores experimentados como Aldair Gutiérrez e Israel Alba por la titularidad. Sin embargo, su perseverancia y dedicación le permitieron superar los obstáculos y consolidarse como una figura prominente en el fútbol colombiano antes de dar el salto a México.

En su más reciente encuentro, el Querétaro logró una victoria contundente de 3-1 sobre el Necaxa, continuando su ascenso en la clasificación general. Actualmente, el equipo del santandereano se ubica en la posición número 14, con un total de 15 puntos, producto de tres victorias, seis derrotas y cinco empates. Duarte se ha caracterizado por su resiliencia y su determinación, esperando pacientemente su oportunidad hasta que finalmente llegó y la aprovechó al máximo. Hizo parte del plantel campeón del Atlético Bucaramanga en el primer semestre de 2024, aunque su participación fue limitada. Su debut profesional tuvo lugar el lunes 18 de septiembre de 2023, en un partido en el que el Atlético Bucaramanga empató 1-1 contra el Deportivo Pereira, en la fecha 12 de la Liga BetPlay II. En ese encuentro, Duarte experimentó un debut agridulce, ya que aunque contribuyó al gol inicial con una potente jugada ofensiva, también cometió un penalti que permitió al rival empatar el partido. A pesar de este incidente, Duarte demostró su coraje y dedicación, completando el partido con una firmeza que dejó una impresión duradera. Al final de aquel encuentro, Duarte se arrodilló en el estadio Alfonso López, ahora Américo Montanini, en señal de agradecimiento y para cumplir una promesa personal, mostrando su profundo compromiso con el club y sus seguidores.





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