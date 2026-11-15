Beba de la Cruz detiene pelea por dolor de hombro en Stream Fighters 5

La creadora Beba de la Cruz hizo una pausa para acomodarse el hombro durante su combate contra Karola el sábado 14 de noviembre. Westcol reaccionó ante la maniobra.

La creadora de contenido Beba de la Cruz detuvo momentáneamente su enfrentamiento contra Karola durante la jornada Stream Fighters 5 el sábado 14 de noviembre. La interrupción del combate se produjo porque la influencer sintió una molestia en el hombro y decidió realizar una maniobra para acomodárselo antes de continuar. Este suceso, registrado en video, generó reacciones significativas entre los asistentes al evento y los espectadores en línea.

El momento exacto de la pausa en el ring

Durante el combate, Beba comunicó a su equipo la dificultad física que estaba experimentando. Las imágenes de la transmisión muestran a la luchadora agacharse y apoyar una mano en el suelo mientras realizaba varios movimientos con el brazo afectado. La secuencia fue presentada en directo como un intento de la influenciadora de solucionarse el problema por su propia cuenta. Esta acción permitió que ella regresara al cuadrilátero para seguir lidiando con Karola sin asistencia médica inmediata en ese instante.

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Antecedentes y origen de la lesión

Según el relato del evento, la incomodidad no comenzó exclusivamente en el intercambio con Karola. La participante ya había manifestado sentir malestar después de su primera intervención en el combate múltiple femenino contra Yaya Muñoz y Alexa Torrex. Ese episodio anterior incluyó la participación de la también creadora de contenido. No obstante, el video de su enfrentamiento directo con Karola captó el momento más visible de la molestia. Las imágenes muestran claramente la interrupción y la decisión de continuar, pero no ofrecen un diagnóstico clínico sobre la gravedad real de la lesión.

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Reacción de Westcol y el público

El streamer y organizador del evento, Westcol, respondió al ver la situación de Beba. Al advertir que la luchadora tenía un problema con el hombro, solicitó que el servicio médico acudiera a atenderla. Posteriormente, el organizador expresó su sorpresa al observar que Beba se había acomodado la articulación ella misma y había optado por retomar la pelea. Westcol cuestionó en vivo la valentía de la medida y pidió a la producción que repitiera las imágenes para analizar lo sucedido. Su reacción acompañó la secuencia que veían tanto los presentes como los internautas.

Contexto del evento y consecuencias

La velada se celebró en el Coliseo MedPlus de Bogotá y reunió peleas individuales, un enfrentamiento por parejas y una exhibición con robots humanoides. El Royal Rumble femenino había concluido con Yaya Muñoz como ganadora por decisión unánime, un resultado independiente al episodio de Beba. Hasta la fecha, no se ha divulgado un parte médico que precise el alcance de la lesión o el tratamiento posterior. Por ello, aunque el incidente se ha discutido como una posible dislocación, las imágenes por sí solas no permiten establecer un diagnóstico. Se desconocen detalles sobre cuánto tiempo necesitará Beba para recuperarse.