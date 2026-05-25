Beba de la Cruz se convierte en la última eliminada antes de la gran final de La casa de los famosos Colombia

La tercera temporada del reality La casa de los famosos Colombia está llegando a su fin y este domingo 24 de mayo tuvo una de sus noches más decisivas: la última eliminación antes de conocer al ganador de los 400 millones de pesos. Beba de la Cruz, quien desde hace varios días manifestaba sentir que sería la próxima en abandonar la competencia, se despidió oficialmente del reality y quedó por fuera del esperado Top 4.

De esta manera, Beba de la Cruz se convirtió en la última eliminada antes de la gran final tras obtener el 24 % de la votación del público.

La tercera temporada del reality La casa de los famosos Colombia está entrando en su recta final y este domingo 24 de mayo vivió una de sus noches más decisivas: la última eliminación antes de conocer al ganador de los 400 millones de pesos. La eliminada fue Beba de la Cruz, quien abandonó la competencia tras recibir el menor respaldo del público colombiano.

A pocos días de la gran final, el programa continúa consolidándose como una de las temporadas más comentadas del formato gracias a las constantes polémicas, alianzas, enfrentamientos, reconciliaciones e incluso situaciones sentimentales que marcaron la convivencia entre los famosos. Durante esta última semana, los integrantes del Top 5 recibieron la visita de sus familiares y personas cercanas, en una dinámica cargada de emociones que les permitió enfrentar con mayor tranquilidad los últimos días dentro de la casa.

En la mañana de este domingo abandonaron la competencia los acompañantes de los participantes: la mamá de Juanda Caribe, la mamá de Valentino Lázaro, el esposo de Beba de la Cruz, el hijo de Alejandro Estrada y el mejor amigo de Tebi Bernal. Horas después llegó el momento decisivo.

En una gala marcada por un ambiente tranquilo y menos tenso que en anteriores eliminaciones, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dirigieron el último posicionamiento de la temporada antes de anunciar quién abandonaría la competencia. El primero en posicionarse fue Alejandro Estrada, quien eligió ubicarse frente a Juanda Caribe, argumentando que es uno de los participantes más fuertes del reality.

Luego, Tebi Bernal se posicionó frente a Valentino Lázaro y aseguró que, aunque tenía motivos para ubicarse frente a Beba, consideraba que hacerlo sería descortés. Posteriormente, tanto Valentino Lázaro como Beba de la Cruz escogieron a Juanda Caribe, coincidiendo en que era uno de los concursantes más fuertes de la competencia.

Finalmente, Juanda decidió posicionarse frente a Valentino y explicó que no lo hacía frente a Beba porque ambos son barranquilleros. Como ocurrió durante toda la temporada, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron revelando uno a uno los nombres de quienes continuaban en competencia. El primero en regresar a la casa fue Juanda Caribe con el 47,08 % de los votos. Después ingresó Valentino Lázaro con el 28,43 %.

La participante, quien desde hace varios días manifestaba sentir que sería la próxima en abandonar la competencia, se despidió oficialmente del reality y quedó por fuera del esperado Top 4





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