Being Heumann, dirigida por Siân Heder y protagonizada por Ruth Madeley, revela la toma del edificio HEW en 1977 liderada por Judy Heumann para exigir la Sección 504.

La historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos oculta un episodio fascinante y irreverente que permaneció fuera del enfoque principal durante décadas. Se trata de la toma del edificio del Departamento de Salud, Educación y Bienestar (HEW) en San Francisco en 1977, un acto de resistencia encabezado por la activista Judy Heumann. Esta coalición de personas con discapacidad exigía la reglamentación efectiva de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, marcando un hito fundamental en la historia de la accesibilidad.

Este evento histórico, recordado como la ocupación de un edificio federal más larga en la historia de Estados Unidos, cobra nueva vida en el documental Being Heumann. Producción de Apple Original Films y dirigida por Siân Heder, ganadora del Oscar por CODA, la obra se presenta lejos de los clichés solemnes habituales. Adopta un tono festivo, hilarante y de "punk rock" que refleja la energía de la resistencia física y la celebración comunitaria de aquel momento crucial.

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Retrato complejo de Joseph Califano

En el centro del relato se encuentra Joseph A. Califano Jr., secretario gubernamental bajo la administración del presidente Jimmy Carter, interpretado por Mark Ruffalo. Los manifestantes acorralaron a Califano para obligarlo a firmar los decretos de accesibilidad, creando una narrativa de tensión política directa. Califano es presentado como un hombre complejo, un burócrata cuya labor es ejecutar órdenes ejecutivas mientras se considera un hombre moral.

Ruffalo destaca que Califano luchó por los derechos civiles en Selma, lo que añade capas de dificultad a su conflicto interno. El actor explica que Califano desea verse como una buena persona y complacer al presidente para obtener reconocimiento político. Esta paradoja obliga al personaje a decidir si es un hombre ético o simplemente un servidor del poder, un dilema que el movimiento de activistas expone claramente.

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Motivación personal y enfoque del activismo

El interés de Mark Ruffalo por unirse a este proyecto surgió tras quedar conmocionado por el documental Crip Camp y la visión cinematográfica de Siân Heder. Además, el actor confiesa una motivación personal profunda vinculada a su cercanía con la discapacidad. Su mejor amigo se convirtió en parapléjico durante su amistad, haciendo que esta realidad fuera algo conocido y urgente de contar.

Ruffalo añade que la esencia del activismo es crear el espacio necesario para que los políticos puedan actuar con corrección. La película obliga a quienes están en el poder a recordar que son seres humanos y a confrontar sus propias prioridades. Este dinamismo transforma la historia en una reflexión sobre la ética política y la responsabilidad social frente a la presión ciudadana.

Realismo y celebración en la ocupación

Being Heumann captura la convivencia cruda, caótica y alegre dentro del edificio ocupado por la coalición de Heumann. La producción incluye a muchos actores en situación de discapacidad, demostrando su talento cerca de la realidad de aquellos hechos. Lejos de convertirse en una biografía idolatrada, la obra muestra la fiesta, el ruido y la suciedad literal de la protesta.

Presentada como clausura del 40° AFI Film Fest de Los Ángeles y estrenada previamente en el BFI London Film Festival, la película promete convertirse en un referente. Combina la resistencia política con una celebración comunitaria irreverente, reescribiendo la narrativa visual de los derechos civiles. La historia de Judy Heumann y la Sección 504 resuena con una energía renovada para las nuevas audiencias.