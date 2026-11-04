Belén Marín visita Cartagena para conversatorio y concierto en Ópera de Colombia

La soprano Belén Marín llega a Cartagena este 4 de noviembre para un conversatorio gratuito. Conoce los detalles del evento y su presentación el 5 de noviembre.

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, conocida como Unibac, acogerá este miércoles 4 de noviembre la presencia de la soprano mexicana Belén Marín. Este encuentro forma parte de las celebraciones por los cincuenta años de la Ópera de Colombia y busca integrar nuevos talentos locales con artistas de proyección internacional.

Detalles del conversatorio gratuito

El evento titulado Una voz, una experiencia, un encuentro comenzará a las tres de la tarde en la sede principal de la Unibac. La entrada es completamente gratuita y abierta al público hasta completar el aforo disponible en el Centro Histórico de Cartagena.

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Marín compartirá su trayectoria profesional con estudiantes y aficionados a la música lírica. Como cantante titular del Estudio de la Ópera de Bellas Artes de México 2026, su participación destaca el reconocimiento obtenido al ganar el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2025.

Formación y retos profesionales

Durante la sesión, la artista detallará su proceso de formación académica y artística. Abordará temas específicos sobre sus estudios en la Escuela de Formación Escénico Vocal Jasit y su paso por el MOS México Opera Studio.

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También explicará cómo ha preparado su repertorio bajo la tutela de maestros de la escena lírica internacional. Los asistentes podrán realizar preguntas sobre preparación para audiciones y selección de obras para carreras profesionales.

Apoyo institucional y cultural

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, conocido como IPCC, respalda esta iniciativa para fortalecer el talento local. Shirley Tuñón Vásquez, directora general del IPCC, afirmó que la visita ampliará la oferta cultural de la ciudad.

La institución considera fundamental generar espacios de intercambio que acerquen a los músicos regionales a experiencias de formación de alto nivel. Esta estrategia refuerza el compromiso con el desarrollo artístico sostenido en la región.

Concierto posterior en el Teatro Adolfo Mejía

La programación continúa el jueves 5 de noviembre con una actuación musical en el Teatro Adolfo Mejía. Belén Marín se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de Bolívar a las siete de la noche.

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Este concierto cierra la etapa de actividades del Circuito Voces de Iberoamérica en Cartagena. La iniciativa está convocada por la Fundación Camarín del Carmen, el Teatro Adolfo Mejía, la Orquesta Sinfónica de Bolívar, el IPCC y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes de México.