Bélgica golea 5-0 a Túnez en amistoso y se prepara para el Mundial 2026

La selección belga de fútbol derrotó contundentemente a Túnez por 5-0 en Bruselas, en su segundo amistoso preparatorio para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jeremy Doku fueron los anotadores en un partido dominado de principio a fin.

La selección de Bélgica celebró una contundente victoria ante su afición en Bruselas, consolidando su preparación de cara al certamen global. En una demostración de solidez colectiva y efectividad de cara al arco rival, la selección de Bélgica goleó 5-0 a Túnez este sábado en el Estadio Rey Balduino de Bruselas en su segundo partido amistoso de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el próximo jueves.

El conjunto europeo ratificó el buen momento futbolístico por el que atraviesa y cerró con éxito su ciclo de compromisos preparatorios en el Viejo Continente, dejando una impresión muy positiva entre los aficionados y los analistas deportivos. Leandro Trossard, reciente finalista de la Liga de Campeones europea con el Arsenal, abrió el marcador en el minuto 28 con un disparo cruzado que superó al arquero tunecino.

Luego se sumaron al festival anotador Charles De Ketelaere (53'), quien aprovechó un rebote dentro del área, y Jeremy Doku (68'), que desbordó por la banda derecha y definió con precisión. El dominio belga fue absoluto durante todo el encuentro, con una posesión superior al sesenta por ciento y múltiples oportunidades de gol.

Los tunecinos jugaron la última media hora con diez hombres por la expulsión de Ismaël Gharbi (62'), después de recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta temeraria sobre Youri Tielemans. El equipo belga, dirigido por el francés Rudi Garcia, había vencido 2-0 a Croacia el martes en un amistoso en Rijeka, en su primer duelo preparatorio para la Copa del Mundo.

En ese partido, los goles fueron anotados por Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, mostrando la profundidad del plantel. La defensa, liderada por Jan Vertonghen y Toby Alderweireld, se mantuvo sólida, sin conceder oportunidades claras al rival. El mediocampo, con Youri Tielemans y Amadou Onana, controló el ritmo del juego, mientras que la delantera mostró gran movilidad y entendimiento. Con estos resultados, Bélgica demuestra que es uno de los equipos a seguir en el Mundial de Norteamérica 2026.

El sorteo les deparó un grupo complicado, el Grupo G, donde se enfrentarán a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Cada uno de estos rivales presenta desafíos particulares: Egipto cuenta con jugadores experimentados como Mohamed Salah; Irán es conocido por su solidez defensiva; y Nueva Zelanda suele ser un equipo físico y disciplinado.

Sin embargo, la selección belga confía en su capacidad para superar la fase de grupos y avanzar en el torneo. El entrenador Rudi Garcia destacó la actitud del equipo y la ejecución del plan de juego.

"Estoy muy satisfecho con el rendimiento. Los jugadores entendieron lo que necesitábamos mejorar y lo aplicaron en el campo. La victoria ante Túnez nos da confianza, pero sabemos que el Mundial es otra historia", declaró Garcia en la rueda de prensa posterior al partido. Por su parte, el capitán Eden Hazard, quien ingresó en el segundo tiempo, señaló: "El equipo está unido y con hambre de gloria.

Queremos dejar huella en este Mundial". La afición belga respondió masivamente, llenando el estadio y coreando constantemente a sus jugadores. El ambiente festivo refleja la ilusión de un país que espera ver a su selección alcanzar las rondas finales. Con la preparación concluida en Europa, Bélgica viajará a Norteamérica en los próximos días para aclimatarse y continuar su preparación con entrenamientos y un último amistoso antes del debut mundialista.

El camino hacia el título comienza con paso firme, y los Diablos Rojos están listos para enfrentar cualquier desafío





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Bélgica Túnez Amistoso Mundial 2026 Fútbol

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