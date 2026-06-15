Bélgica vs Egipto: Diferentes realidades en el estreno del Grupo G del Mundial

Preview del partido entre Bélgica y Egipto, primer encuentro del Grupo G, donde los Diablos Rojos son favoritos ante un Egipto que busca su primera victoria en una Copa del Mundo.

Bélgica y Egipto se enfrentan hoy en el primer partido del Grupo G de la Copa del Mundo, un encuentro que enfrenta a dos selecciones con realidades muy distintas.

Los europeos, líderes del ranking FIFA, llegan como claros favoritos para avanzar con autoridad, mientras que los africanos buscan hacer historia consiguiendo su primera victoria mundialista. Bélgica, que disputa su decimoquinta fase final, mantiene una impresionante racha de 13 partidos consecutivos invicta, con nueve victorias y cuatro empates, y cerró su preparación con dos triunfos convincentes.

Por su parte, Egipto, en su cuarta participación, llega tras una fase clasificatoria impecable (8 victorias y 2 empates) pero con el peso de nunca haber ganado un partido en un Mundial (2 empates, 5 derrotas). Su esperanza radica en una defensa notablemente mejorada, con la portería a cero en cuatro de sus últimos cinco encuentros, aunque un reciente amistoso perdido genera dudas





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2022 Grupo G Bélgica Egipto Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ecuador vs Costa de Marfil: Un duelo clave en el Grupo E del MundialEcuador llega como revelación de Conmebol y Costa de Marfil como subcampeón de África. Este partido decidirá el aspirante a discutirle el primer puesto a Alemania en un grupo competitivo.

Read more »

Así quedó el Grupo B en el Mundial 2026 tras el histórico empate de CatarCatar sorprendió con un empate agónico con Suiza, mientras que Canadá dejó escapar la oportunidad de celebrar en casa.

Read more »

Mundial 2026: Suiza empató con Catar en el Grupo B, resultado sorpresaSe cerró la primera jornada del Grupo B del Mundial de Fútbol, que se hace en Estados Unidos, Canadá y México.

Read more »

España vs Cabo Verde y Bélgica protagonizan la jornada del Mundial 2026El quinto día de competencias del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá continúa con cuatro partidos, destacando el duelo entre España y Cabo Verde en Atlanta, y la actuación de Bélgica en el Grupo G. La fase de grupos avanza con altas expectativas, donde cada punto es crucial para avanzar a dieciseisavos de final.

Read more »