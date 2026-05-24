Belgrano de Córdoba se coronó campeón de la Liga Argentina tras vencer a River Plate en la final. El equipo cordobés logró el pasaporte a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Torneo Clausura.

La hija de Germán Vargas Lleras pidió a la derecha que votara por De la Espriella para llegar unidos a primera vuelta. Habló Rodallega sobre Junior: Yo a Junior no lo había visto hacer marca hombre a hombre con otro equipo, solo con Santa Fe.

Belgrano de Córdoba se coronó campeón de la Liga Argentina tras vencer a River Plate en la final. El equipo cordobés logró el pasaporte a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Torneo Clausura. La consagración de Belgrano se dio tras eliminar a Talleres, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors en las rondas previas.

En la final, Belgrano se puso en ventaja en el minuto 18 tras una habilitación de Galván, pero apenas 8 minutos después Leonardo Morales empató con un remate de cabeza. En el segundo tiempo, Tomás Galván volvió a poner adelante a River, pero Nicolás 'Uvita' Fernández convirtió un penalti en los minutos finales. Luego, el mismo goleador ingresado definió en el área para sellar la victoria de Belgrano.

Eduardo Coudet, técnico de River, fue expulsado en el minuto 91 luego de una crítica fuerte al árbitro. Esto dijo Teófilo Gutiérrez sobre Hugo Rodallega tras fallar el tiro penal que permitió a Junior vencer a Santa Fe y pasar a la final. La victoria de Belgrano es un logro histórico para el club, que se convirtió en campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia.

La consagración de Belgrano se celebró con una gran fiesta en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se reunió el elenco cordobés para celebrar su título. La victoria de Belgrano es un gran logro para el fútbol argentino, ya que se convirtió en el primer equipo en lograr el título de la Liga Argentina en la era profesional.

La consagración de Belgrano es un gran ejemplo para los equipos argentinos, ya que demuestra que con trabajo y dedicación es posible alcanzar grandes logros. La victoria de Belgrano es un gran logro para el fútbol argentino, ya que se convirtió en el primer equipo en lograr el título de la Liga Argentina en la era profesional.

La consagración de Belgrano es un gran ejemplo para los equipos argentinos, ya que demuestra que con trabajo y dedicación es posible alcanzar grandes logros. La victoria de Belgrano es un gran logro para el fútbol argentino, ya que se convirtió en el primer equipo en lograr el título de la Liga Argentina en la era profesional.

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