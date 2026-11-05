Bello entrega la Casa del Maestro Atenea para 1.947 docentes con inversión de $1.850 millones

La Alcaldía de Bello inauguró la Casa del Maestro Atenea en el barrio Santa Ana. El espacio de $1.850 millones beneficia a 1.947 docentes con aulas, auditorio y bienestar.

La Alcaldía de Bello ha formalizado la entrega de la Casa del Maestro Atenea, un proyecto integral diseñado específicamente para el bienestar y la formación continua de los 1.947 docentes que prestan servicios en las instituciones educativas oficiales del municipio. Esta infraestructura, localizada en la carrera 56 N.° 43-06 del barrio Santa Ana, representa un hito significativo en la política educativa local al dotar al magisterio de un espacio único para su desarrollo profesional y social.

Inversión y Características del Espacio

La obra contó con una inversión cercana a los $1.850 millones, ejecutada por la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte, conocida como Edunorte. El inmueble recupera una antigua infraestructura mediante un proceso de mantenimiento, adecuación e intervención integral que garantiza estándares de seguridad y comodidad para sus usuarios. El complejo incluye aulas múltiples, un auditorio equipado, gimnasio, zona húmeda y amplias zonas verdes, todo orientado a facilitar la capacitación y el encuentro del cuerpo docente.

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Liderazgo y Compromiso Institucional

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, presidió el acto de inauguración junto al secretario de Educación del municipio, Edgar Callejas Arango, y a Jorge Osvaldo Arroyave Ortiz, secretario de asuntos pedagógicos de ADIDA. La mandataria enfatizó que este espacio consolida un escenario propicio para promover el bienestar laboral y el fortalecimiento de las prácticas educativas, reafirmando el compromiso de la administración con la dignificación del magisterio local.

Dotación Técnica y Operatividad

Para asegurar el funcionamiento inmediato de la Casa del Maestro Atenea, la Secretaría de Educación de Bello gestionó la dotación completa de mobiliario y equipos tecnológicos. El auditorio cuenta con silletera, videobeam y tres televisores, mientras que las aulas disponen de mobiliario de oficina completo. Estas condiciones técnicas permiten que las jornadas de formación, reuniones de área y actividades de bienestar se realicen sin contratiempos desde el primer día de operación.

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Impacto en el Plan de Desarrollo Municipal

La creación de este centro responde a las necesidades identificadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 titulado Juntos Construimos. La administración busca que los docentes cuenten con lugares dignos para trabajar, descansar y recrearse, entendiendo que un magisterio atendido adecuadamente impacta directamente en la calidad educativa. El barrio Santa Ana se posiciona ahora como el punto de encuentro central para la comunidad educativa de Bello.

Próximos Pasos y Beneficiarios

Los 1.947 beneficiarios directos, que incluyen docentes, directivos y administrativos, podrán programar sus actividades pedagógicas en este nuevo espacio con fácil acceso desde cualquier parte de la ciudad. La iniciativa busca fomentar el intercambio de experiencias y la actualización profesional continua, consolidando a Bello como un referente en el reconocimiento y apoyo institucional a quienes lideran los procesos formativos en las aulas públicas del municipio.