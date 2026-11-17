La Alcaldía de Bello recorre 2.900 viviendas en Granizal para legalizar asentamientos y garantizar agua potable, cumpliendo órdenes judiciales tras multas a la alcaldesa.

La Alcaldía de Bello ha iniciado una operación masiva de caracterización socioeconómica en el sector Granizal, una zona que alberga a cerca de 30.000 habitantes, principalmente desplazados por el conflicto armado. Esta iniciativa se desarrolla durante nueve jornadas a lo largo del mes de noviembre, con el objetivo específico de visitar aproximadamente 2.900 viviendas en los barrios Manantiales y El Pinar.

Proceso de legalización urbanística

La Administración Municipal lidera este ejercicio mediante la participación activa de las secretarías de Planeación y de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, con el apoyo logístico de otras dependencias gubernamentales. El trabajo de campo está organizado en cuatro grupos que distribuyen a 20 encuestadores diarios, quienes recorren el territorio para recoger datos precisos sobre la población.

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Contexto judicial y sanciones

Esta acción surge como respuesta directa a una sanción por desacato emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. El 29 de septiembre, la Sala Séptima de Decisión declaró en desacato a la alcaldesa Yulieth Lorena González Ospina por la falta de suministro de agua potable, imponiendo una multa de 20 salarios mínimos, equivalente a unos $27 millones, a pagar de su patrimonio personal.

Secuencia técnica del proyecto

La secretaria de Planeación, Leticia Tangarife Cifuentes, detalló que la caracterización socioeconómica de 2026 es una etapa crítica en un proceso más amplio que comenzó con la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2025. El Concejo aprobó el Acuerdo 04 para delimitar zonas urbanas y rurales tras un levantamiento topográfico realizado con entidades como Opción Legal.

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Desafíos en el suministro de agua

La urgencia de este proceso se debe a la histórica crisis de agua en Granizal, agravada por un deslizamiento el 24 de junio de 2025 que dejó 27 fallecidos. Los habitantes llevan décadas utilizando agua cruda del embalse Piedras Blancas, con estudios que identificaron coliformes fecales, lo que derivó en fallos judiciales entre 2019 y 2020 ordenando soluciones estructurales o reubicación.

Próximos pasos y disputas institucionales

Actualmente, la comunidad depende de carrotanques para su abastecimiento, aunque EPM ha confirmado la construcción de la planta de tratamiento en 44 meses, condicionando las redes definitivas a la finalización de los estudios de riesgo. La alcaldía confirmó que interpondrá recursos contra la multa ante el Consejo de Estado, quien resolverá la disputa final sobre la regularización de predios y la ocupación del territorio.