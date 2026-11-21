La Secretaría de Educación de Bello reconoce a docentes, estudiantes y colegios con 38 premios en categorías académicas, ambientales y de liderazgo en la Noche de los Mejores 2026.

La Secretaría de Educación de Bello celebró la gala Noche de los Mejores 2026 con el objetivo de destacar la excelencia académica y la innovación pedagógica en la región. Este evento reunió a estudiantes, docentes, directivos y representantes de instituciones educativas para honrar los logros obtenidos en el año lectivo. La ceremonia otorgó un total de 38 distinciones distribuidas en 11 categorías diferentes, abarcando desde el desempeño en pruebas estandarizadas hasta proyectos de impacto social y ambiental.

Reconocimiento Académico y Pruebas Saber 11

Los resultados de las Pruebas Saber 11 tuvieron un protagonismo central en la ceremonia, reconociendo a los mejores estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. El primer lugar fue entregado a un estudiante de la Institución Educativa; el segundo puesto correspondió a Moisés de la Institución Educativa Divina Eucaristía; y el tercer lugar lo ocupó Sebastián de la Institución Educativa Cincuentenario de Fabricato. Además de los reconocimientos individuales, se distinguió a las instituciones por su desempeño institucional general.

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Estos premios no solo validan el esfuerzo académico de los jóvenes, sino que también resaltan el trabajo de los equipos directivos y docentes que han logrado impulsar la competitividad escolar. La distinción busca fomentar la cultura del mérito y reconocer a aquellas comunidades educativas que han demostrado una trayectoria sobresaliente en la formación integral de sus estudiantes frente a los estándares nacionales.

Innovación y Sostenibilidad Ambiental

La creatividad y el compromiso con el medio ambiente fueron otros pilares fundamentales de la premiación, destacando proyectos que combinan el aprendizaje con la sostenibilidad. La Institución Educativa San Gabriel Arcángel recibió un reconocimiento por su experiencia Ecohuerta Escolar, la cual integra el lombricultivo y la producción de café para fomentar el emprendimiento y la conciencia ecológica en el aula.

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Por otro lado, la Institución Educativa Gilberto Echeverri Mejía fue destacada por sus Olimpiadas Matemáticas Gilbertistas, una iniciativa diseñada para fortalecer las competencias lógicas y analíticas de los estudiantes. En esta misma institución, el docente Helbert Enrique fue reconocido por su proyecto Aquabot 2.0, el cual logró clasificarse para las Olimpiadas STEM+ 2026, obteniendo además el primer puesto en los premios Huella de Oro de la Universidad Utel de México, un logro de proyección internacional.

Liderazgo y Bienestar Docente

La trayectoria y el compromiso de los educadores también fueron honrados con distinciones especiales que valoran su dedicación a largo plazo. Mary Luz, docente de la Institución Educativa Abraham Reyes, recibió el Orden al Mérito Marco Fidel Suárez en la categoría Gran Cruz por sus 35 años de servicio al sector educativo. Asimismo, José Miguel fue homenajeado con el premio Vida y Obtra tras más de tres décadas entregadas a la formación de nuevas generaciones.

El liderazgo directivo también tuvo su espacio en la gala, donde se exaltó la labor de figuras clave en la gestión escolar. Hernando León, rector de la Institución Educativa Hernán Villa Baena, y Astrid Johana, rectora de la Institución Educativa Carlos Pérez Mejía, recibieron reconocimientos por su compromiso con la gestión institucional y el apoyo a sus comunidades. Estas distinciones subrayan la importancia de la dirección pedagógica en el éxito educativo general.

Inclusión y Convivencia Escolar

La salud mental y la inclusión escolar completaron el espectro de reconocimientos, abordando el bienestar integral de la comunidad educativa. La Institución Educativa La Gabriela fue distinguida por sus prácticas restaurativas, enfoques que promueven la resolución pacífica de conflictos y la cohesión social. En esta misma línea, Jacinta Lucía y Liliana recibieron distinciones por su acompañamiento al bienestar emocional de la población estudiantil.

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El arte y la diversidad fueron celebrados mediante el proyecto Más Allá del Aula y el reconocimiento a Tomás, docente de la Institución Educativa Santa Catalina. En total, la gala honró a 21 docentes, nueve estudiantes y tres directivos, además de una docente orientadora, un funcionario municipal y una institución privada, consolidando una visión holística de la educación que valora tanto los números como el desarrollo humano.