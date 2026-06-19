Conozca los incentivos que la ley otorga a los colombianos que voten en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, incluyendo descuentos en trámites oficiales, beneficios laborales y educativos, al presentar el certificado electoral.

Los colombianos que participen en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 podrán acceder a una serie de beneficios establecidos por la ley al presentar el certificado electoral que se entrega tras ejercer el derecho al voto.

Este incentivo busca promover la participación ciudadana en un proceso electoral decisivo para el futuro del país. Entre los beneficios más destacados se encuentran descuentos en trámites como el pasaporte y la libreta militar, con una reducción del 10 por ciento en su valor. Este descuento puede aplicarse una sola vez y estará disponible durante los cuatro años siguientes a la fecha de la votación.

Para hacerlo efectivo, el interesado debe presentar el certificado electoral al momento de realizar el trámite ante la entidad correspondiente. Además, también se ofrece un descuento del 10 por ciento en la expedición de duplicados de la cédula de ciudadanía, a partir del segundo duplicado en adelante. Para los trabajadores que voten, se concede media jornada de descanso compensatorio remunerado, siempre que se presente el certificado electoral ante el empleador.

En el ámbito educativo, los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior pueden obtener una reducción del 10 por ciento en el valor de la matrícula, en los casos que la ley determine. Asimismo, los votantes tienen ventajas en la adjudicación de becas educativas, subsidios de vivienda y predios rurales, siempre que existan condiciones de igualdad entre los aspirantes.

Es importante señalar que estos beneficios no se acumulan por votar en ambas elecciones de 2026; la ley contempla un solo uso del certificado electoral para obtener las ventajas mencionadas. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha recordado a los ciudadanos que conserven su certificado electoral en buen estado, ya que será el documento indispensable para reclamar cada uno de estos estímulos.

La medida aplica tanto para la primera como para la segunda vuelta, pero solo se puede usar una vez por persona. Por otro lado, en el contexto de la segunda vuelta, las autoridades han desplegado un operativo de seguridad en ciudades como Cali, donde más de 4.000 uniformados custodian los 216 puestos de votación habilitados para aproximadamente 1,8 millones de ciudadanos. El alcalde de Cali advirtió que no permitirá actos de violencia, vandalismo ni bloqueos durante la jornada electoral.

Mientras tanto, el registrador nacional aseguró que en un plazo de dos horas after the closing of the polls se tendrán resultados concluyentes, garantizando transparencia en el proceso. A nivel político, se oficializó la Casa de la Constitución para defender la institucionalidad del país en el próximo gobierno, y el senador Gustavo Bolívar desmintió un trino polémico en el que supuestamente amenazaba con incendiar el país.

Estos hechos, aunque relevantes, no forman parte de los incentivos electorales dirigidos a los votantes. En resumen, los principales beneficios por votar en la segunda vuelta presidencial de 2026 son: descuento del 10 por ciento en pasaporte y libreta militar, descuento del 10 por ciento en duplicados de cédula (a partir del segundo), media jornada de descanso compensatorio remunerado, descuento del 10 por ciento en matrícula de educación superior oficial, y preferencias en becas, subsidios y adjudicación de predios.

Todos ellos requieren la presentación del certificado electoral y se pueden reclamar dentro de los cuatro años posteriores a la elección





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