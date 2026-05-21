Bernie Moreno advierte sobre el panorama político y de seguridad en Colombia para las elecciones presidenciales de 2026

El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, cercano al entorno político de Donald Trump, lanzó una advertencia sobre el panorama político y de seguridad en Colombia para las elecciones presidenciales de 2026.
El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno lanzó una advertencia sobre el panorama político y de seguridad en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026, señalando el creciente ambiente de polarización y amenazas contra actores políticos.
Durante un foro organizado por el Atlantic Council, Moreno relacionó el ambiente político actual con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y expresó preocupación por el incremento de amenazas contra candidatos presidenciales, líderes sociales e instituciones en medio de la campaña electoral. Además, alertó sobre la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país y advirtió sobre los riesgos de división entre los diferentes sectores políticos que buscan disputar la Presidencia en 2026
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