Bernie Moreno, senador y candidato, se presentará como observador en las elecciones presidenciales de Colombia

Los Estados Unidos se encuentran atentos al proceso electoral en Colombia y han organizado una campaña de observación en nombre de la presidencia estadounidense. La campaña de De La Espriella se ha visto afectada por el asesinato de su coordinador en Meta y exige la vigilancia de la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, para proteger a los candidatos y garantizar una elección libre y justa.

Bernie Moreno , senador estadounidense, se presentará como observador en las elecciones presidenciales de Colombia . Ese país se encuentra en medio de violencia política atroz y se exige que la comunidad internacional, en particular Estados Unidos , se mantenga vigilante en defensa de la democracia en Colombia .

La campaña De la Espriella ha denunciado el asesinato del coordinador de su campaña en Meta y exige que se tomen medidas para proteger a los candidatos y su equipo y garantizar una elección libre y justa. Además, la campaña suma médicos y enfermeras para su movimiento 'Defensores de la Salud'. Prohibida la reproducción y utilización total o parcial de los contenidos en cualquier forma o modalidad sin la autorización previa, expresa y escrita





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