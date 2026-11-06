Biblioteca Nacional de Colombia inaugura Sala Infantil tras retrasos

La Biblioteca Nacional abre su primera sala para niños el 7 de noviembre en Bogotá, enfrentando críticas por la transparencia en el proceso y convocando manifestaciones ciudadanas.

La Biblioteca Nacional de Colombia oficializó la inauguración de su primera Sala Infantil para el sábado 7 de noviembre de 2026. Este nuevo espacio cultural, situado en la sede principal de la entidad en la Calle 9 número 8-31 de Bogotá, marca un hito histórico al dedicarse exclusivamente al acceso bibliográfico, la mediación lectora y la vivencia patrimonial para niñas, niños, adolescentes y sus familias. La apertura definitiva llega bajo el lema "Lee, juega y deja huella", consolidando una infraestructura diseñada para facilitar la interacción con el patrimonio cultural desde edades tempranas.

Calendario de Apertura y Horarios Operativos

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes confirmó la fecha de apertura, estableciendo que el espacio funcionará de manera gratuita para todo el público. Los horarios operativos estarán distribuidos de lunes a viernes desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., mientras que los sábados el servicio estará disponible desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Esta estructura busca articular los fondos bibliográficos con dinámicas de juego, creación e interacción, incorporando a adultos acompañantes, educadores, mediadores y promotores de lectura como parte integral de la experiencia educativa.

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Conflicto por la Transparencia en el Proceso

La confirmación oficial contrasta con un ambiente de tensión institucional que ha rodeado el proyecto durante más de un mes de postergación. Originalmente, la Sala Infantil debía haber iniciado operaciones el pasado 1 de octubre, pero el proceso acumuló semanas de retrasos y críticas por la falta de claridad en la selección de colecciones. El anuncio del cierre del período de alistamiento técnico por parte de la dirección coincide temporalmente con la convocatoria a una nueva jornada de protesta pacífica frente a la fachada de la biblioteca, organizada por colectivos ciudadanos que exigen garantías en los derechos culturales de la niñez.

Posiciones de la Dirección y el Gremio Cultural

La directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Julia Cristina Daza Noguera, ha defendido los tiempos de ejecución al afirmar que la habilitación del recinto fue una prioridad desde su llegada al cargo el 1 de octubre de 2026. Daza Noguera declaró que se trabajó de manera articulada para atender los requerimientos técnicos y operativos previstos, asegurando que las condiciones están listas para prestar el servicio. No obstante, sectores culturales y funcionarios mantienen alertas sobre la transparencia en la selección de las colecciones, cuestionando los motivos que retrasaron la entrega de una infraestructura que, según diversas fuentes, ya se encontraba lista a nivel físico.

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Movilizaciones Ciudadanas y Contexto Legal

A pesar del anuncio gubernamental, se mantiene la cita para un plantón frente a la Biblioteca Nacional programado para el mismo sábado 7 de noviembre a las 2:30 p. m. La convocatoria, liderada por el colectivo "Medio Pan y un Libro", apela a la lectura, la escritura, la oralidad y el juego como herramientas de reclamo. La manifestación se fundamenta en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra derechos fundamentales a la educación y la cultura, y en el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, que garantiza la participación infantil en la vida cultural y las artes.

Impacto en la Mediación Lectora Rural

La opacidad en la comunicación oficial ha generado preocupación significativa dentro del gremio bibliotecario. Tatiana Barajas, mediadora de lectura del equipo de acompañamiento territorial a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes, destacó que la falta de claridad por parte de la directiva ha aislado la gestión institucional. Barajas advirtió que, en el marco de las violencias estructurales, los primeros derechos que tienden a desaparecer son los culturales, una situación que se agrava cuando las bibliotecas operan en contextos de complejidad administrativa y falta de transparencia con sus equipos técnicos.