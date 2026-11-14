Bibliotecas Públicas de Colombia tras el Terremoto: Incertidumbre y Silencio Institucional

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas enfrenta crisis tras el sismo del 10 de agosto. La falta de información sobre 14 bibliotecas cerradas y la partida de Sandra Suescún generan preocupación en el sector cultural.

Las bibliotecas públicas de Colombia atraviesan una profunda crisis de incertidumbre tras el terremoto registrado el 10 de agosto. La falta de comunicación oficial sobre el estado de estos espacios y la salida de Sandra Suescún, quien coordinó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas durante 14 años, han intensificado los temores sobre el futuro inmediato de la infraestructura cultural del país. Esta combinación de factores ha generado un vacío informativo que afecta directamente a las comunidades más vulnerables.

Silencio del Ministerio y Dirección Nacional

Al cierre de la edición impresa de este artículo, ni el Ministerio de Cultura ni la nueva dirección de la Biblioteca Nacional se habían pronunciado sobre la situación de las bibliotecas afectadas por el sismo después de tres meses. Esta falta de pronunciamiento ha sido criticada por el sector y por el colectivo Medio Pan y un Libro, quienes han alertado repetidamente sobre el silencio institucional. A pesar de que el 14 de noviembre la cartera informó que solo 14 bibliotecas permanecían cerradas, muchas fuentes consideran que esta cifra no refleja la realidad compleja de los territorios.

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Impacto Real en Comunidades Étnicas

Nayely Waitotó Salas describe la biblioteca pública de Pizarro, ubicada en Bajo Baudó (Chocó), como un tesoro fundamental para su territorio. Ella afirma que el espacio es mucho más que una institución de cuatro paredes, funcionando como un lugar que convoca al diálogo y preserva la memoria local. Waitotó Salas resalta cómo el espacio facilita el encuentro con quienes son diferentes y salvaguarda los saberes ancestrales. Además, sirve como un punto de reflexión sobre las lenguas propias, el cuidado de la flora y la fauna, y el papel de la población étnica en la sociedad actual.

Historias de Transformación Comunitaria

Entre las historias que Waitotó Salas comparte tras sus 10 años como bibliotecaria destaca la de una niña desplazada forzosamente con su familia. Esta menor participaba puntualmente en el programa "Pizarro lee en primera infancia" hasta que un día se aferró a la pierna de la bibliotecaria llorando, temiendo perder su refugio seguro. Inicialmente, un hermano la obligó a regresar a casa por falta de autorización parental, pero la niña regresó posteriormente con el permiso necesario. Este gesto emocional ilustró el profundo vínculo afectivo entre la comunidad y el espacio bibliotecario.

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Cambio en la Dinámica Familiar y Social

Días después, el padre de la niña preguntó cómo podía llevar libros prestados a casa, revelando que el interés de la menor se había convertido en el interés de toda la familia. Waitotó Salas comprendió entonces que el proyecto estaba logrando su objetivo de transformar vidas y generar espacios seguros. Estas anécdotas demuestran la importancia de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes para las comunidades, las cuales ahora se sienten en medio de una sensación de abandono total.

Estadísticas Oficiales y Críticas al ICANH

Un informe inicial de la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con corte al 21 de agosto, indicaba que 99 bibliotecas habían sido afectadas, de las cuales 62 estaban cerradas. Sin embargo, una fuente que prefirió mantener su identidad asegura que ese primer informe fue guardado en silencio durante el empalme con la nueva dirección de Daza. A pesar de la reducción en el número de bibliotecas cerradas a 14, los expertos advierten que una biblioteca cerrada en un municipio significa el 100 por ciento de la pérdida de acceso para esa comunidad entera.