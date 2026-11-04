Binance confirma el mayor robo de criptomonedas: 6.300 millones afectados

Binance revela los detalles del ciberataque que costó 6.300 millones de dólares, atribuido por el FBI al grupo norcoreano TraderTraitor mediante ingeniería social.

La plataforma Binance sufrió el mayor robo en la historia del sector de las criptomonedas, impactando por un valor aproximado de 6.300 millones de dólares. El incidente se desarrolló durante varios meses y culminó con transferencias no autorizadas que obligaron a la empresa a suspender retiros y depósitos. Este evento sin precedentes ha revelado la sofisticación de las amenazas cibernéticas dirigidas a infraestructuras financieras críticas.

Mecanismo del ataque mediante ingeniería social

El ataque comenzó en septiembre cuando un ingeniero de Binance recibió un contacto en una plataforma de empleo de un supuesto director de proyecto. La víctima, que mencionaba su experiencia en la criptoplataforma más grande del mundo, participó en dos entrevistas por videollamada. Al finalizar el proceso, le pidieron descargar una "tarea" técnica en su computadora, la cual contenía software malicioso diseñado para actuar como puerta de entrada.

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Este archivo activó acciones no autorizadas, abrió un canal de comunicación con los atacantes y ocultó la actividad para dificultar su detección. Los investigadores identificaron a tres ingenieros involucrados en la cadena de compromiso. El Ingeniero A, del equipo de billeteras, había descargado previamente una herramienta de inteligencia artificial modificada, lo que facilitó que los atacantes obtuvieran información sobre sus funciones y las de sus compañeros.

A pesar de que el equipo de seguridad de Binance detectó el problema inicial y renovó los accesos, no fue suficiente para detener la infiltración. El atacante aprovechó la ventana de oportunidad para ampliar su acceso dentro de la red interna de la corporación, estableciendo las bases para un ataque de mayor escala que involucraría a otros empleados clave.

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Expansión y ejecución del robo masivo

El 20 de octubre, desde la computadora comprometida del Ingeniero B, el atacante ingresó a una herramienta interna y alcanzó a los ingenieros A y C. Encontró permisos en el equipo del Ingeniero A que permitían instalar programas en otras máquinas, lo que amplificó su control. Con datos robados, el intruso instaló un programa en la computadora del Ingeniero C y activó una orden que puso en marcha la fase final del ataque.

Este paso permitió intervenir directamente el manejo de las billeteras digitales. El 29 de octubre se ejecutaron transferencias no autorizadas de varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, XRP, y activos de las redes Solana y Ethereum. Estos fondos salieron de cinco billeteras cálidas (hot wallets) conectadas a internet hacia direcciones controladas por los hackers, activando alertas por volumen de transacciones.

Binance notificó al incidente el 30 de octubre y coordinó el congelamiento de tokens con socios. Sin embargo, las autorizaciones maliciosas quedaron registradas en la cadena de bloques y funcionaban de forma independiente de la infraestructura normal de retiros. Para anularlas, la compañía tuvo que ejecutar transacciones adicionales mediante un procedimiento especial, dado que su billetera opera con computación multipartita sin una única clave privada.

Identificación de culpables y postura oficial

El informe preliminar de Binance, publicado el 5 de noviembre, describe el evento como un "incidente de seguridad grave y altamente sofisticado". La compañía afirma que no se trató de una brecha aislada ni un simple phishing, sino una combinación de técnicas que incluyeron entrevistas falsas y compromiso de endpoints. Binance pidió disculpas por la preocupación e incertidumbre causada a los usuarios durante la interrupción de los servicios.

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Según el FBI, que atribuyó el ataque el sábado 31 de octubre, la República Popular Democrática de Corea es responsable. El grupo norcoreano, identificado como TraderTraitor, convierte los activos robados principalmente en ether (ETH). Esta conclusión destaca la naturaleza estatal del ciberdelito y la capacidad de estos grupos para ejecutar operaciones financieras a escala global con consecuencias devastadoras.