Biocarbón de residuos de palma de aceite: nueva vía para limpiar aguas contaminadas en Urabá

La profesora española Ainhoa Rubio Clemente transforma residuos de la palma de aceite en biocarbón para purificar aguas residuales, ofreciendo una solución sostenible en la subregión del Urabá antioqueño.

Con un objetivo claro y sostenible, la investigadora española Ainhoa Rubio Clemente ha encontrado una forma de convertir los residuos del procesamiento de la palma de aceite en Urabá en un material capaz de purificar aguas contaminadas. Su proyecto, titulado Alternativas de valorización de residuos agroindustriales derivados del procesamiento de la palma de aceite cultivada en la subregión del Urabá antioqueño en el marco de la economía circular, busca aprovechar al máximo los desechos que generan la industria y reducir la contaminación del agua.

El origen de los residuos y la oportunidad de valorarlos

En 2023 la empresa agroindustrial Bioplanta, que extrae y comercializa aceite de palma en Urabá, acercó a un equipo de la Universidad de Antioquia para la resolución de un problema: a la vez acumulaban desechos de la palma y vertían aguas residuales de su actividad productiva al medio ambiente. Los residuos provienen de la molienda de los frutos y comprenden la fibra del mesocarpio, el cuesco y madera de los troncos y hojas de la planta.

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Rubio propone convertir toda esta materia orgánica en biocarbón. El proceso consiste en calentar los residuos a 300 a 700 grados Celsius en ausencia de oxígeno. El resultado es un polvo negro rico en poros y superficie, con grupos funcionales que pueden retener contaminantes al pasar el agua a través de él.

Test del biocarbón en laboratorio y resultados preliminares

El equipo labora en un laboratorio donde analizan las composiciones de las aguas residuales antes y después de pasar por el filtro de biocarbón. Los primeros ensayos indican una reducción significativa de contaminantes comunes, lo que demuestra la eficacia del material en la práctica.

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Si bien la aplicación a gran escala aún requiere tiempo, la investigación podría repercutir en la industria y en las comunidades rurales que dependen de las aguas locales.

Reconocimiento internacional y perspectivas futuras

Rubio fue reconocida en Lima como una de las tres investigaciones destacadas de la iniciativa L'Oréal‑Unesco For Women in Science. Este honor le permitirá continuar sus estudios y avanzar la aplicación del biocarbón en Urabá.

Más allá de la purificación de agua, la profesora señala que el biocarbón también puede mejorar la calidad del suelo. En una región agrícola como Urabá, el material podría regular la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas, aportando un beneficio adicional a los agricultores locales.

El progreso de esta investigación abre una puerta a un modelo de economía circular donde los desechos de la palma se transforman en recursos valiosos, reduciendo la descarga de residuos al medio ambiente y ofreciendo soluciones concretas para la gestión sostenible de los recursos hídricos y del suelo en Colombia.