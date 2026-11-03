Biografía de Antonio José Navarro Wolff: De guerrillero M-19 a arquitecto de la Constitución de 1991

Antonio José Navarro Wolff falleció a los 78 años dejando un legado único como excomandante del M-19 y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia.

Antonio José Navarro Wolff, figura central en la historia política de Colombia, falleció el pasado primero de noviembre a los 78 años. Su trayectoria vital resume medio siglo de transformaciones nacionales, transitando desde las armas de la clandestinidad hasta la redacción de la Carta Magna vigente.

Nacido en Pasto el 9 de julio de 1948 y egresado como ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, Navarro se unió al Movimiento 19 de Abril (M-19) durante la década de 1970. Esta época estuvo marcada por la creencia generalizada de que la democracia estaba inaccesible y que la vía armada era la única alternativa viable para los jóvenes latinoamericanos de aquella generación.

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Su compromiso revolucionario tuvo un costo físico irreparable en 1985, cuando una granada estalló a su lado en Cali durante conversaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur. El atentado provocó la amputación de su pierna izquierda y le dejó secuelas en el habla que acompañaron el resto de su vida. Además, fue uno de los comandantes responsables de la toma del Palacio de Justicia, un evento que alteró profundamente el curso de la historia colombiana.

Desarme del M-19 y retorno a la política legal

Como segundo comandante, Navarro lideró el proceso de dejación de armas en 1990 bajo la presidencia de Virgilio Barco. A pesar de que pocos apostaban por una solución negociada, él cumplió su palabra, declarando años después que actuaron contra la opinión pública generalizada pero con integridad. Tras el asesinato de su compañero Carlos Pizarro semanas después del desarme, Navarro optó por la vía electoral en lugar de la guerra.

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Asumió la candidatura presidencial de la Alianza Democrática M-19, logrando un tercer lugar en las elecciones de mayo de 1990. Aunque su segunda aspiración a la Presidencia en 1994 no tuvo el mismo respaldo, su influencia política permitió su nombramiento como ministro de Salud durante el gobierno de César Gaviria y su papel clave en la política nacional.

Copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991

Uno de los hitos más significativos de su carrera fue copresidir la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. Esta tríada, compuesta por un exguerrillero, un conservador y un liberal, redactó el pacto institucional que rige a Colombia hasta hoy. Su trabajo sentó las bases de una de las constituciones más garantistas de América Latina.

De este marco legal surgieron figuras jurídicas fundamentales como la acción de tutela, el reconocimiento de derechos para pueblos afrocolombianos e indígenas, y gran parte del andamiaje institucional que los colombianos defienden actualmente a pesar de sus deficiencias percibidas.

Coherencia política y legado de reconciliación

Lo que distingue a Antonio José Navarro Wolff no es solo su pasado guerrillero, sino su inquebrantable coherencia posterior a la firma de la paz. A diferencia de otros excombatientes que volvieron al monte o justificaron la violencia, Navarro se mantuvo firme en su convicción de que la revolución se hacía ganando elecciones, no con las armas. Su frase 'el verde olivo a la basura' ilustra este compromiso absoluto con la democracia.

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Ejerció el poder como alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, representante a la Cámara, secretario de Gobierno de Bogotá y senador, siempre con el aval de la Alianza Verde, de la que fue copresidente. Gobernó sin convertir al adversario en enemigo, aplicando el principio de pedir perdón y perdonar para lograr la reconciliación nacional.

Su muerte ha sido lamentada transversalmente por líderes políticos de todos los espectros. Iván Cepeda lo honró como un destacado dirigente del progresismo, mientras que Álvaro Uribe e Iván Duque resaltaron el respeto mutuo que construyeron pese a sus diferencias ideológicas profundas. Humberto de la Calle le atribuye una gran parte del éxito de la Constitución del 91.

En un país donde la paz sigue siendo objeto de debate, la vida de Navarro Wolff ofrece una respuesta clara. Demostró que es posible hacer política tras haber empuñado las armas y que el desarme puede ser definitivo. Su legado no reside solo en los cargos o votos, sino en la lección de que la coherencia es una forma extrema de valentía en tiempos de incertidumbre.