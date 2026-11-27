Empresas como Latam, Iberia, Hilton y Despegar lanzan ofertas de hasta el 75% en vuelos y hoteles para viajar en 2027. Consulta tarifas desde USD 169 y fechas clave.

En la jornada del 27 de noviembre, las principales aerolíneas, agencias de viajes y cadenas hoteleras activaron sus campañas de descuentos para el Black Friday. Esta iniciativa permite a los consumidores organizar sus vacaciones de fin de año y planificar viajes para 2027 con presupuestos más ajustados. Los ahorros alcanzan hasta el 75 por ciento en productos seleccionados.

Ofertas de Latam y tarifas internacionales

Latam ofrece descuentos de hasta el 63 por ciento en tiquetes nacionales e internacionales, campaña disponible hasta el 27 de noviembre. Las tarifas por trayecto inician desde COP 71.810 para la ruta entre Medellín y Cali, mientras que Bogotá-San Andrés parte desde COP 98.600 y Cali-Medellín desde COP 79.460. Para destinos fuera del país, existen opciones desde USD 169 entre Bogotá y Quito, USD 200 entre Bogotá y Caracas, y USD 302 entre Medellín y São Paulo con conexión en Bogotá.

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Avianca y conexiones a Europa en 2027

Avianca presenta una promoción válida del 27 al 29 de noviembre para vuelos seleccionados con fechas de viaje entre el 20 de enero y el 18 de marzo de 2027. Las rutas salen desde Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga hacia Nuquí, Quibdó, Tumaco, Pasto, Florencia, Manizales, San José del Guaviare y Yopal. Iberia facilita vuelos a Madrid desde COP 2.542.708, Barcelona desde COP 2.629.753, París desde COP 2.770.932 y Roma desde COP 2.818.102, válidos del 11 de enero al 10 de junio de 2027, con acceso anticipado para socios del Iberia Club.

Paquetes turísticos y descuentos de Despegar

La plataforma Despegar promociona circuitos 2x1 y descuentos de hasta el 75 por ciento en hoteles hasta el 29 de noviembre, con paquetes internacionales desde COP 2.904.500. Durante esta misma plataforma, los vuelos nacionales inician desde COP 50.000 pagando vía Nequi, además de promociones 2x1 en alojamientos nacionales e internacionales y cinco noches por el precio de cuatro en hoteles de Panamá y el Caribe. Se ofrecen cupones de hasta COP 3 millones de descuento y financiación en seis cuotas sin intereses.

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Hilton y Minor International activan promociones

The Hilton Sale se extiende hasta el 22 de diciembre con descuentos de hasta el 30 por ciento para miembros de Hilton Honors y del 25 por ciento para otros clientes, con estadías válidas hasta el 31 de octubre de 2027. Minor International ofrece descuentos de hasta el 30 por ciento para todos los clientes y del 40 por ciento para miembros de Minor DISCOVERY, hasta el 30 de noviembre. La campaña incluye hasta el 40 por ciento en alojamientos, 25 por ciento en alquiler de vehículos, 20 por ciento en atracciones y 15 por ciento en traslados, válidos hasta el 31 de diciembre de 2027.

Asistencia al viajero y coberturas de riesgo

Las aseguradoras participantes otorgan descuentos de hasta el 45 por ciento en productos de asistencia al viajero, con coberturas desde USD 150.000 hasta USD 3 millones, vigentes del 27 al 30 de noviembre. Esta promoción complementa descuentos de 35 por ciento en eSIM internacional, 10 por ciento en maletas Samsonite y 15 por ciento en alquiler de vehículos con Hertz en Estados Unidos, facilitando una planificación integral para el viajero.