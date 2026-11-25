El Black Friday en Colombia generó más de $72,8 billones en ventas y impulsó el consumo diario. El comercio electrónico avanza con 70% de penetración en hogares.

La temporada comercial del Black Friday en Colombia registró un desempeño histórico durante la semana del 27 de noviembre, superando expectativas del sector retail y transformando la dinámica de consumo tradicional. De acuerdo con los registros oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( Dian), la actividad generó más de 176 millones de facturas electrónicas con un valor total superior a $72,8 billones.

Estos datos reflejan una evolución significativa en el comportamiento del consumidor colombiano, donde las promociones ya no se limitan exclusivamente a categorías de tecnología, moda o electrodomésticos, sino que han logrado penetrar con fuerza en los gastos de subsistencia y artículos de uso cotidiano. Los comercios del país han adaptado sus estrategias para capitalizar esta demanda diversificada, facilitando pagos y entregas mientras se consolidan como un pilar fundamental en el calendario comercial de fin de año.

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Expansión del consumo en bienes esenciales

El gasto real de los hogares colombianos experimentó un aumento del 85% durante el fin de semana del Black Friday de 2025 en comparación con un fin de semana habitual de noviembre. Este crecimiento no estuvo concentrado únicamente en productos electrónicos o de lujo, sino que mostró un despliegue notable en sectores de primera necesidad. Las compras de alimentos registraron un incremento del 90%, mientras que el gasto en artículos para el hogar creció un impresionante 105%.

Edwin Rozo, director de servicio de Tetra Pak Andina, señaló que estas jornadas no solo modifican el volumen de compra, sino que alteran la planificación del hogar. Aunque los expertos advierten que esto no implica un almacenamiento masivo de mercancía, sí confirma que los descuentos incentivan la adquisición de productos de consumo diario. Para la industria de alimentos y bebidas, esto exige anticipar la demanda y garantizar la disponibilidad de productos mucho antes de que comiencen las promociones.

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Crecimiento sostenido del comercio electrónico

El canal digital se ha consolidado como un protagonista indiscutible de esta temporada comercial. Según datos de Worldpanel by Numerator con corte a septiembre de 2026, el 70% de los hogares colombianos ya realiza compras de productos de consumo masivo a través de internet. La penetración de este canal aumentó 10,8 puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que el valor de las compras alcanzó un nivel 2,4 veces superior al registrado en 2023.

La frecuencia de compra también muestra una tendencia alcista robusta. Los hogares que compran en línea realizan un promedio de 5,3 transacciones al año, un incremento del 9,1%. Además, el gasto en este canal creció un 10,3% durante el último año, superando notablemente el crecimiento del 4,2% del mercado total. A pesar de llegar a siete de cada diez hogares, el comercio electrónico concentra apenas el 1,7% de las ventas totales, lo que indica un margen significativo para su expansión futura.

Alfonso Sanabria, gerente de Worldpanel by Numerator, explicó que el desafío para las marcas trasciende la presencia digital. La estrategia debe enfocarse en convertir esa visibilidad en crecimiento sostenible y fidelización, asegurando que los compradores atraídos por las promociones del Black Friday y Cyber Monday mantengan su actividad después de la temporada.

Innovación financiera en el punto de venta

La liquidez y el acceso al crédito se han convertido en factores determinantes para concretar las ventas, especialmente en categorías de alto valor como la telefonía y los electrodomésticos. Creditop, una plataforma de financiación en el punto de venta, estima que cerca de 300 millones de personas en América Latina carecen de tarjeta de crédito. Dentro del segmento bancarizado, el 80% posee cupos inferiores a $6 millones, una limitación estructural que puede frenar transacciones de mayor envergadura.

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Como respuesta a esta brecha financiera, los comercios están integrando soluciones de crédito directo en sus cajas, conectadas con bancos, fintechs y cooperativas. Los datos de Creditop revelan que sus comercios aliados han logrado incrementos de hasta 28% en el volumen de ventas y un crecimiento cercano al 19% en el valor promedio de las compras. Esta innovación permite transformar la intención de compra en una transacción real, democratizando el acceso a productos de mayor costo durante la temporada de alta demanda.