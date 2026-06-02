Blessd anuncia su nuevo álbum 'El Peor Hombre del Mundo' junto a Aida Victoria Merlano

El cantante colombiano Blessd ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su nuevo álbum 'El Peor Hombre del Mundo' junto a Aida Victoria Merlano. La fecha de lanzamiento del álbum es el 19 de junio de 2026 y ya ha comenzado a generar expectación entre sus millones de seguidores.

Blessd sorprendió a sus seguidores al anunciar su nuevo álbum 'El Peor Hombre del Mundo' junto a Aida Victoria Merlano . El proyecto musical promete mostrar una nueva faceta artística del cantante colombiano, quien ha generado conversación en redes sociales con su anuncio.

La fecha de lanzamiento del álbum es el 19 de junio de 2026 y ya ha comenzado a generar expectación entre sus millones de seguidores. Blessd ha estado trabajando en una nueva etapa en su carrera bajo el concepto de 'El peor hombre del mundo', lo que ha despertado múltiples reacciones entre sus seguidores.

La aparición de Blessd y Aida Victoria en un video promocional junto a Emiliano, el hijo de la influenciadora, sorprendió a miles de seguidores y provocó todo tipo de comentarios y teorías sobre el significado de la producción audiovisual. Algunos usuarios incluso especularon sobre una posible reconciliación o colaboración especial, aunque hasta el momento no se han confirmado detalles adicionales.

Blessd ha acompañado la publicación con el mensaje: 'El peor hombre del mundo. 19 de junio de 2026', confirmando así la fecha en la que sus seguidores podrán conocer el proyecto completo. El anuncio llega en un momento destacado para el artista, quien viene de realizar una exitosa gira por Colombia y Estados Unidos.

Además, se consolidó como uno de los artistas más escuchados del país durante 2025 en Spotify. Por ahora, la expectativa sigue creciendo alrededor de 'El Peor Hombre del Mundo', una producción que promete mostrar una nueva faceta artística de Blessd y que ya comenzó a generar conversación entre sus millones de seguidores





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