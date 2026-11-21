Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, se convierte en el nuevo propietario mayoritario del Deportivo Pereira, asumiendo la tarea de reestructurar al equipo en crisis financiera.

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, ha formalizado su entrada en el mundo del deporte colombiano al adquirir la mayoría accionaria del Deportivo Pereira. Esta decisión marca un punto de inflexión para el club risaraldense, que enfrenta desafíos financieros y deportivos significativos en la actualidad.

La confirmación de esta adquisición generó una oleada de reacciones tanto entre los aficionados como en el entorno personal del artista. Manuela, pareja de Blessd y madre de su hijo, fue una de las primeras en mostrar su apoyo público a la nueva etapa del equipo matecaña a través de sus redes sociales.

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Apoyo familiar y llegada oficial

Manuela compartió una fotografía en sus historias de Instagram luciendo la camiseta amarilla y roja tradicional del Deportivo Pereira. La imagen fue capturada frente a un espejo y se public poco después de que se hiciera oficial el acuerdo, lo que llamó la atención de los seguidores del artista por la cercanía de la publicación con el anuncio.

El apoyo no se limitó solo a la pareja del cantante. El hijo de Blessd también participó en esta muestra de respaldo, sumándose a la expectativa que rodea la llegada de los nuevos dueños al proyecto del club. Este gesto familiar refuerza el compromiso del artista con la comunidad del departamento de Risaralda.

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Detalles de la adquisición y contexto

La presentación oficial de Blessd como nuevo accionista mayoritario tuvo lugar el viernes 20 de noviembre en la plazoleta Risaralda, ubicada junto al estadio Hernán Ramírez Villegas. El evento contó con la asistencia de hinchas, barras oficiosas y autoridades locales, y se celebró con música en vivo y fuegos artificiales para marcar el inicio de esta nueva era.

Stiven Mesa Londoño no actuó solo en esta transacción. Su representante, Santiago Jaramillo, alias Dímelo Jara, también participó como parte fundamental del acuerdo, consolidando juntos la propiedad del equipo. Esta alianza entre el talento musical y la gestión empresarial busca llevar al club a un nuevo nivel.

Desafíos financieros y deportivos

La entrada de los nuevos propietarios se produce en un momento crítico para el Deportivo Pereira. El club cerró el año 2025 con pérdidas netas por la cantidad de $5.909 millones de pesos colombianos. Además, experimentó una caída del 31,36% en sus ingresos ordinarios en comparación con el año anterior, evidenciando una inestabilidad económica profunda.

La situación financiera obliga al club a medidas drásticas. Desde enero de 2026, el Deportivo Pereira se encuentra en un proceso de reorganización empresarial supervisado por la Superintendencia de Sociedades. Este mecanismo legal busca reestructurar las deudas y las operaciones del club para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

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Proyección y próximos pasos

En el ámbito deportivo, los retos son igualmente complejos. El Pereira terminó último en la tabla de reclasificación durante la temporada reciente, lo que deja un panorama difícil para el futuro inmediato. El equipo deberá concentrar esfuerzos en mejorar sus resultados durante el año 2027 para recuperar la competitividad.

Durante la presentación, Blessd pidió paciencia a los aficionados y solicitó respaldo para los jugadores del plantel. El artista manifestó su intención clara de trabajar junto a las barras y construir un proyecto serio que permita al equipo superar las dificultades actuales. El objetivo es transformar la crisis en una oportunidad para renovar la identidad del club con la comunidad.