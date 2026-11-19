El cantante Blessd adquirió la mayoría accionaria del Deportivo Pereira por 20 millones de dólares. El acuerdo incluye pagos iniciales y reestructuración administrativa con nuevas autoridades.

El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, ha adquirido la mayoría accionaria del Deportivo Pereira por un valor de 20 millones de dólares. Esta adquisición fue confirmada por el diario El Heraldo, basándose en informes del periodista deportivo Francisco González, quien detalló los términos financieros de la operación que busca rescatar al club risaraldense.

Detalles del pago de 20 millones de dólares

El acuerdo financiero contempla un desembolso inicial de 10 millones de dólares, con el resto del capital restante pagado en cuotas sucesivas. Según la información revelada, el precio total en efectivo asciende a diez millones de dólares que se distribuyen entre los titulares actuales: un primer pago de 4 millones, un segundo de 5 millones y un pago diferido de 1 millón. Además, existen otros 10 millones destinados a un fondo de acreencias que no se entregan directamente a los vendedores.

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Nueva directiva y roles de gestión

Dentro de la reestructuración administrativa proyectada, Santiago Jaramillo, manager de Blessd y conocido como Dímelo Jara, asumirá la presidencia del club. El objetivo de su gestión es liderar el proyecto deportivo para elevar el rendimiento institucional. Juan Carlos de la Cuesta ocupará la vicepresidencia, aportando su experiencia previa como dirigente que presidió a Atlético Nacional entre 2010 y 2017.

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Contexto de crisis y deudas salariales

La llegada de Blessd ocurre tras años de cuestionamientos a la administración anterior, marcada por incumplimientos salariales con futbolistas y empleados durante 2025 y 2026. Las nóminas atrasadas correspondientes a septiembre y octubre ya habrían sido canceladas. Este proceso de cambio de dueños se negoció en las últimas semanas, culminando con la firma legal en la Notaría Cuarta de Pereira.

Impacto deportivo y perspectivas para 2027

En lo deportivo, el Deportivo Pereira finalizó su participación en la temporada 2026, quedando fuera de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. La nueva directiva enfrenta el reto de rearmar la plantilla y mejorar el rendimiento para alejarse del riesgo de descenso. El club busca recuperar protagonismo en el fútbol profesional colombiano con un proyecto renovado bajo la propiedad del artista urbano.