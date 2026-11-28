Cantantes y actores como Blessd, Carlos Vives, Ryan Reynolds y Rigoberto Urán compran participación en equipos de fútbol y baloncesto, transformando el deporte en Colombia.

La convergencia entre la industria del entretenimiento y el fútbol colombiano se intensifica con adquisiciones estratégicas lideradas por figuras públicas. La compra del Deportivo Pereira por el cantante urbano Blessd reafirma el interés de celebridades en ser propietarias de instituciones deportivas, pasando de simples espectadores a inversionistas activos. Este movimiento sigue la estela de otros artistas reconocidos que han transformado el panorama del deporte profesional en el país.

Inversionistas internacionales y nacionales en fútbol

La incorporación de Blessd al accionariado del Deportivo Pereira se suma a un grupo diverso de inversionistas, incluyendo a Carlos Vives y Rigoberto Urán, quienes adquirieron participación en Fortaleza CEIF, y al actor canadiense Ryan Reynolds, parte del consorcio que transformó La Equidad en Internacional de Bogotá. Estas entradas de capital buscan modernizar la gestión y ampliar el alcance de los clubes mediante el talento y el alcance mediático de sus nuevos dueños.

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Impacto social y desarrollo deportivo en Santa Marta

La entrada de Carlos Vives y Rigoberto Urán como nuevos accionistas de Fortaleza CEIF se oficializó el 24 de febrero de 2025, marcando un hito en la gestión empresarial del club. Para el cantante samario, su inversión se enmarca en su fundación Tras La Perla, creada hace una década para apoyar el barrio Pescaíto en Santa Marta, donde pasó su infancia. La alianza con el club, iniciada en 2024, prioriza la asistencia técnica a escuelas de fútbol, la organización de la Copa Pescaíto y la capacitación integral de jugadores y sus familias para facilitar su desarrollo personal y profesional.

Integración comercial y educativa en el equipo bogotano

Rigoberto Urán complementa su rol deportivo con un enfoque en la educación y la comercialización, destacando la existencia de un colegio dentro del club para que los jóvenes continúen sus estudios. Desde el punto de vista empresarial, su marca Go Rigo Go vistió a los equipos masculino y femenino de Fortaleza durante la temporada 2025 y colaboró en el diseño de la colección AmixTOUR. Por su parte, la transformación de La Equidad en Internacional de Bogotá fue liderada por Tylis-Porter Group, encabezado por Albert Tylis y Sam Porter, quienes adquirieron el 99 % del club por aproximadamente 30 millones de dólares.

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La estrategia global de Ryan Reynolds en el deporte

La participación de Ryan Reynolds en la adquisición de La Equidad está vinculada a su membresía en el grupo inversionista, no a una compra individual. El actor, conocido por interpretar a Deadpool, compartió el 6 de enero de 2026 un video mostrando mercancía oficial, incluyendo una camiseta y una bufanda, que simboliza la nueva identidad del club. Su trayectoria previa incluye la co-propiedad del histórico Wrexham AFC en Gales junto a Rob McElhenney, proyecto documentado en Welcome to Wrexham, así como su inversión en el Club Necaxa de México.

Expansión del fenómeno hacia el baloncesto profesional

El modelo de inversión artística no se limita al fútbol, como lo demostró el cantante Ryan Castro al unirse como socio del Paisas Basketball Club en enero de 2025. Este equipo de Medellín compite en la Liga Profesional de Baloncesto y su incorporación representa una apuesta estratégica para aumentar la visibilidad del baloncesto nacional, diversificando las oportunidades comerciales y deportivas en la región antioqueña.