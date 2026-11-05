Blessd y Dímelo Jara inaugurarán escultura gigante en Barrio Antioquia

La obra de seis metros 'Tour del Bendito' honra el éxito de Spotify del artista y la gestión de su mánager, con inauguración el 7 de noviembre.

La comunidad de Barrio Antioquia en Medellín tiene un nuevo punto de referencia visual y cultural en su horizonte urbano. En las inmediaciones de la carrera 65E, donde se ubica la fachada negra de la sede principal de Dímelo Jara Company, los residentes y transeúntes han observado desde hace días la imponente figura de Blessd.

Esta escultura monumental, que alcanza una altura de seis metros, destaca por su llamativo cabello de color azul y su postura de brazos abiertos, mostrando los tatuajes característicos del artista en sus extremidades y rostro. La pieza representa el éxito artístico de Stiven Mesa Londoño, conocido profesionalmente como El Bendito, y simboliza el crecimiento conjunto con su mánager Santiago Jaramillo.

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Detalles técnicos de la creación tridimensional

La obra, denominada Tour del Bendito, fue fabricada utilizando tecnología de impresión 3D por la compañía especializada D3House. Para dar forma a esta estructura de gran tamaño, los ingenieros utilizaron filamento PET-G, un material polimérico común en la producción de piezas mediante esta técnica digital. El proceso de manufactura demandó aproximadamente un mes de trabajo intensivo para completar la pieza.

Además de la estatuaria principal, la empresa ha documentado en sus redes sociales la producción paralela de máscaras del cantante, réplicas exactas de las que El Bendito utiliza durante sus presentaciones en vivo. Estas máscaras forman parte del conjunto promocional que busca capturar la esencia visual del artista colombiano, quien se ha consolidado como uno de los jóvenes más influyentes del género urbano.

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Origen del proyecto entre el artista y su representante

La iniciativa surgió de una colaboración directa entre el artista paisa y su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara. Ambos han compartido en diversas ocasiones cómo sus caminos se cruzaron en este mismo sector de Medellín, estableciendo una alianza estratégica que transformó la carrera musical de Mesa. La escultura sirve como un monumento físico a esa historia de superación y negocios.

Según los relatos históricos confirmados, la relación comenzó en 2019 en una esquina de Barrio Antioquia. En esa época, Stiven Mesa vivía en condiciones precarias en un pequeño cuarto en Itagüí junto a sus abuelos y debía caminar diariamente hasta el estudio de grabación en Barrio Antioquia. Fue allí donde Jaramillo, quien empezó vendiendo ropa a los 14 años, le ofreció alojamiento y gestión artística.

Jaramillo recuerda que la propuesta inicial consistió en asumir la representación del joven freestyler. Su primer acto concreto como mánager fue invertir 100.000 pesos en un celular nuevo, destino principal para subir las canciones de Mesa a plataformas digitales y anunciar las presentaciones en colegios y discotecas. Este primer paso técnico permitió al artista ganar visibilidad en las redes sociales y expandir su audiencia.

Impacto comercial y fecha oficial de lanzamiento

La instalación tiene un claro objetivo comercial y turístico: atraer visitantes de diferentes zonas de Medellín y de otras ciudades para que conozcan la trayectoria del artista colombiano más escuchado en la plataforma Spotify. El nombre Tour del Bendito no es casual, pues anuncia la intención de convertir el espacio en un destino para fans y curiosos interesados en la música urbana nacional.

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La presentación oficial de la obra está programada para este sábado 7 de noviembre. Esta fecha fue seleccionada estratégicamente porque coincide con el cumpleaños de Santiago Jaramillo, el empresario detrás de la compañía homónima. Blessd ya anticipó el evento en su canal de Instagram, compartiendo fotografías preliminares e indicando que la pieza estaba lista para recibir a los visitantes.

Este lanzamiento ocurre en un contexto donde la trayectoria del artista ha sido marcada por hitos significativos. Recientemente, la Fiscalía retiró el delito de secuestro en su caso legal y lo encausó por constreñimiento ilegal, un giro procesal que no ha detenido las ambiciones promocionales del dúo artístico-empresarial. La escultura permanece como un testimonio permanente de su ascenso desde las calles de Antioquia hasta la cima del mercado musical global.