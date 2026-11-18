El cantante Blessd y el empresario Santiago Jaramillo avanzan en la adquisición del Deportivo Pereira. Juan Carlos de la Cuesta respalda la operación para salvar la crisis financiera del club risaraldense.

El Deportivo Pereira se prepara para una transformación administrativa significativa con la entrada de dos figuras destacadas del entretenimiento: el empresario y representante de artistas Santiago Jaramillo, conocido públicamente como Dímelo Jara, y el reconocido cantante de música urbana Blessd. Esta alianza empresarial busca estabilizar una de las instituciones deportivas más emblemáticas de Risaralda, marcando el inicio de una nueva era para el conjunto matecaña tras meses de incertidumbre en la gestión.

Negociación y figuras clave en la compraventa

La operación de compraventa ha avanzado considerablemente y se habría formalizado en una notaría de la capital risaraldense, donde se entregaron los documentos legales necesarios. Álvaro López, máximo accionista actual del Deportivo Pereira, habría cedido la mayoría de sus acciones, aunque mantendrá una participación minoritaria en la propiedad del club, aunque el porcentaje exacto no se ha precisado públicamente. Este proceso ha contado con el acompañamiento directo de Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional y actual concejal de Medellín, quien ha sido una pieza clave en la estructuración del acuerdo.

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Juan Carlos de la Cuesta confirmó su rol en esta transacción ante los medios, asegurando que estuvo presente durante toda la negociación para garantizar su solidez. Su experiencia previa en la dirigencia deportiva, especialmente durante la etapa de grandes éxitos en Atlético Nacional que incluyó la victoria en la Copa Libertadores de 2016, aporta una autoridad y credibilidad esencial para esta nueva etapa del club. La presencia de un gestor con este historial valida la seriedad del proyecto emprendido por los nuevos inversionistas.

Experiencia previa en el fútbol internacional

La incorporación de Blessd y Dímelo Jara al fútbol colombiano no es un movimiento aislado, sino parte de una estrategia de inversión deportiva más amplia. El artista urbano ya ha demostrado su interés en el balompié al anunciarse en octubre de 2024 como adquisicionista junto a Dímelo Jara del Vendsyssel FF, un equipo de la liga danesa donde iniciaron un proyecto deportivo conjunto. Esta experiencia internacional sirve como base para su próxima incursión en el mercado local.

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Además de su participación en Dinamarca, Blessd fortaleció su perfil como inversionista deportivo en agosto de 2025 cuando se vinculó como inversionista y embajador de la Unión Balompédica Conquense, un equipo español. Estas alianzas comerciales y deportivas reflejan una visión de crecimiento que trasciende las fronteras, utilizando el fútbol como un vector de expansión para sus negocios. Su llegada al Deportivo Pereira representa la culminación de esta trayectoria inversora en el ámbito continental.

Crisis financiera y desafíos de reorganización

Los nuevos propietarios enfrentan un escenario económico complejo heredado de la gestión anterior. El club atraviesa una profunda crisis que llevó a la Superintendencia de Sociedades a iniciar un proceso de reorganización empresarial en enero de 2026. Esta intervención administrativa busca sanear las finanzas del club, dado que a 31 de agosto de 2025, el Deportivo Pereira registraba obligaciones vencidas por un monto de 11.252 millones de pesos.

Este pasivo vencido equivale al 50,40 % de la deuda total del club, lo que indica una situación crítica que requiere intervención inmediata. El reto de Santiago Jaramillo y Blessd no se limita a conformar una nómina competitiva para los jugadores, sino que también implica responder por estas obligaciones financieras existentes. Deberán recuperar la estabilidad institucional, atender los compromisos laborales con el personal y solucionar las restricciones deportivas que actualmente afectan la operación normal del equipo.

Resolución de conflictos de propiedad anteriores

Un aspecto jurídico que deberá aclararse en los próximos días es la situación con Group Empresarios Full CCI Dubái Colombia S.A.S. En noviembre de 2025, el Deportivo Pereira había anunciado a esta empresa como su nuevo propietario, generando expectativas que ahora deben ser gestionadas. Nuevamente, en noviembre de 2026, se informaron sobre compromisos económicos específicos de dicho grupo empresarial que podrían estar pendientes.

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Por lo tanto, el proceso de transferencia formalizará cómo se soluciona la relación con ese grupo y qué ocurre con sus compromisos pendientes. La formalización definitiva del negocio marcará un nuevo capítulo en la historia del equipo risaraldense, cerrando ciclos anteriores y abriendo la puerta a una nueva administración. El siguiente paso inmediato será el anuncio oficial que detalle todos los aspectos finales de esta operación, consolidando a Blessd y Dímelo Jara como los nuevos líderes del club.