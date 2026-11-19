El cantante Stiven Mesa Londoño y Santiago Jaramillo Morán adquieren el control del Deportivo Pereira tras cerrar la operación con Álvaro López Bedoya.

El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y su representante, Santiago Jaramillo Morán, alias Dímelo Jara, han adquirido la participación mayoritaria en el club deportivo Deportivo Pereira. Esta transacción significativa fue acordada el miércoles 18 de noviembre con Álvaro López Bedoya, quien ocupaba hasta ese momento la posición de máximo accionista del histórico equipo del departamento del Risaralda. Los nuevos propietarios llegan al club en un momento de compleja situación financiera, ya que el equipo cerró el año 2025 con pérdidas netas significativas por la cifra de $5.909 millones de pesos.

Mecánica de la Transacción y Acuerdos Comerciales

El proceso de compra se formalizó mediante la firma de documentos legales ante la Notaría Cuarta de Pereira. Santiago Jaramillo Morán, operando bajo su entidad empresarial Dímelo Jara Company, ejecutó el acuerdo con Álvaro López Bedoya. Durante su intervención en la notaría, la participación mayoritaria del club pasó a manos de la compañía de Jaramillo, consolidando su entrada definitiva en la estructura accionarial. Aunque los detalles financieros exactos del precio de compra y el porcentaje preciso de acciones adquiridas no han sido divulgados públicamente, el acuerdo establece un cambio fundamental en la propiedad.

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Álvaro López Bedoya mantendrá una participación minoritaria en el club tras la transacción. La presentación oficial de esta nueva estructura de propiedad está programada para realizarse el viernes 20 de noviembre. Sin embargo, el objetivo estratégico de Jaramillo va más allá de esta primera etapa; según declaraciones realizadas por el empresario, la intención es absorber las acreencias pendientes del club para adquirir el cien por ciento de las acciones restantes. Jaramillo afirmó que esta completa integración es solo "cuestión de tiempo", lo que indica una estrategia de adquisición total a mediano plazo.

Situación Financiera y Cargas de la Entidad

La entrada de los nuevos socios se produce en medio de un deterioro financiero notable en las cuentas del equipo matecaña. Los ingresos ordinarios experimentaron una caída drástica, descendiendo desde los $30.098 millones registrados en 2024 hasta los $20.659 millones en 2025. Esta reducción representa una merma anual de $9.439 millones de pesos. Paralelamente, la pérdida neta aumentó en aproximadamente $2.590 millones, reflejando una ineficiencia operativa creciente. La rentabilidad por cada ciento pesos ingresados se deterioró, pasando de una pérdida de $11,03 en 2024 a una pérdida de $28,60 en 2025.

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Los indicadores de salud financiera continúan mostrando señales de alerta para la entidad. La rentabilidad sobre el patrimonio se redujo desde un -11,23% hasta ubicarse en un -24,99%. A pesar de este contexto negativo, los activos totales del club experimentaron un ligero aumento del 0,81%, alcanzando un valor de cierre de $47.330 millones al finalizar el año 2025. No obstante, esta cifra se ve opacada por la carga de acreencias pendientes que la nueva administración deberá gestionar para estabilizar las operaciones del club.

Desafíos Operativos y Reestructuración Empresarial

La Superintendencia de Sociedades ha iniciado formalmente el proceso de reorganización empresarial del Deportivo Pereira. Este procedimiento, que comenzó en enero de 2026, busca regularizar la situación legal y financiera de la entidad. Según los datos reportados por El Colombiano, la entidad supervisora identificó que al 31 de agosto de 2025, el club acumulaba obligaciones vencidas por $11.252 millones. Esta cifra representa el 50,40% del pasivo total registrado en esa fecha, evidenciando una grave insolvencia de corto plazo que afecta la viabilidad operativa.

La crisis de liquidez ha tenido efectos directos en el personal y los jugadores del equipo. Durante los años 2025 y 2026, el club registró múltiples retrasos en los pagos a sus jugadores y trabajadores. Estos impagos han generado tensiones laborales y han complicado la planificación deportiva de la institución. La administración entrante, liderada por Jaramillo, deberá negociar con los acreedores y regularizar las deudas pendientes para evitar sanciones adicionales y mejorar el clima interno del club.

Nueva directiva y Perspectivas Deportivas para 2027

Con la formalización del control accionarial, se define la nueva estructura directiva del Deportivo Pereira. Santiago Jaramillo asumiría la presidencia del club, poniendo en práctica su experiencia empresarial en la gestión de la entidad. Por su parte, Juan Carlos de la Cuesta, reconocido figura del fútbol colombiano por dirigir al Atlético Nacional hacia el título de la Copa Libertadores en 2016, ocuparía el cargo de vicepresidencia. Esta dupla combina experiencia gerencial con autoridad técnica, buscando abordar tanto los retos financieros como los deportivos de la institución.

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El principal desafío inmediato para la nueva administración es el mantenimiento deportivo en la categoría principal. El Deportivo Pereira finalizó en la última posición de la tabla de reclasificación, lo que coloca al equipo bajo una intensa presión para evitar el descenso. El próximo año comenzará con la necesidad imperiosa de mejorar el rendimiento en el campo para asegurar la permanencia. Además, la compra debe conciliarse con el acuerdo de cesión de derechos patrimoniales suscrito con Full CCI Dubái Colombia, una relación que el equipo indicaba el 13 de noviembre que aún esperaba un desembolso económico significativo.