Bloque de Búsqueda de Sincelejo Enfoca sus Esfuerzos en 35 Cabecillas Criminales

La ciudad de Sincelejo intensifica la lucha contra el crimen organizado con el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen apuntando a 35 cabecillas del Clan del Golfo y los Norteños. El alcalde Yahir Acuña Cardales destaca los avances en seguridad y solicita colaboración ciudadana para identificar a los objetivos.

Treinta y cinco cabecillas presuntamente vinculados a estructuras criminales del Clan del Golfo y los Norteños , que operan en Sincelejo , se encuentran bajo la lupa del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen. Así lo comunicó el alcalde Yahir Acuña Cardales este miércoles 15 de abril en un evento público celebrado en la Plaza de Majagual.

Durante su intervención, el mandatario reiteró que Sincelejo mantiene altos estándares de seguridad a nivel nacional, destacándose por ser una de las ciudades con menores índices de hurto a personas y al comercio, además de una notable reducción en los homicidios. El alcalde enfatizó que estos positivos resultados son fruto del arduo trabajo de la fuerza pública, y en particular, del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, el cual opera desde hace dos años, coincidiendo con el inicio de su administración. En ese momento, Sincelejo se encontraba en la posición 23 de las ciudades más inseguras y peligrosas del mundo. "Hablarle de frente a las estructuras criminales, enfrentarlas y llamarlas por su nombre, ha dado resultado. Los hemos golpeado, han sido judicializados varios, y los vamos a seguir golpeando, porque aún hay objetivos de alto nivel y de valor estratégico que hay que golpear y que están en el cartel de las siluetas que hemos sacado a la luz pública", declaró Acuña Cardales. Los individuos en la mira del Bloque de Búsqueda son conocidos por sus alias, y las autoridades están solicitando la colaboración ciudadana para obtener sus identidades completas y así proceder a su individualización, identificación y captura. Entre los alias mencionados se encuentran ‘Primera’, ‘Mago’, ‘Payaso’, ‘Régulo’, ‘González’, ‘Nelson’, ‘Bola’, ‘Tomás’, ‘Papo’, ‘Diego’, ‘Quilla’, ‘Julián o Pato’, ‘Patacón’, ‘Chinga’ y ‘Triple 7’, entre otros. El alcalde hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que contribuya a la identificación de estos individuos, subrayando que el éxito de este modelo de seguridad depende de la sinergia entre la comunidad y las autoridades. Adicionalmente, el alcalde anunció que su administración está colaborando estrechamente con la Gobernación de Sucre en la creación de un centro de investigación criminal y precrimen. El objetivo es que todas las instituciones puedan trabajar de manera coordinada en pro de la seguridad ciudadana. "Existe el reto de instalar el centro de monitoreo con al menos cinco mil cámaras que ya hay instaladas; se acabaron varias caletas en las zonas norte y sur y aún faltan más; se han salvado muchas vidas activando la ruta de la vida, proporcionando albergue y protección; se ha iluminado la ciudad con el cambio de más de siete mil luminarias y el restablecimiento de al menos 20 mil más, y hemos tenido confesiones de acciones criminales que en otras ciudades no se dan, lo que conlleva a un alto porcentaje de esclarecimiento comparado con el de otros territorios. Los logros en materia de seguridad han sido extraordinarios, y estoy a gusto con el trabajo de la fuerza pública", concluyó el alcalde Yahir Acuña Cardales, visiblemente satisfecho con los avances logrados en la mejora de la seguridad en Sincelejo





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