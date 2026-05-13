Bloque Jorge Suárez Briceño atiende operación en Guaviare: cuatro militares muertos, tres heridos

La acción terrorista que afectó a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 tuvo como resultado la muerte de cuatro soldados profesionales y el desplazamiento de otros tres miembros del contingente.

La acción terrorista atribuida a un bloque del Bloque Jorge Suárez Briceño se causó durante operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 en el departamento del Guaviare , donde se confirmaron los asesinatos de cuatro efectivos y tres heridos.

Las unidades se encontraban adelantando acciones contra estructuras criminales cuando fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados en la vereda Buenos Aires, jurisdicción de San José del Guaviare. El ataque, atribuido directamente al Bloque Jorge Suárez Briceño, afectó a la despliegue de tropas y activó protocolos médicos y de evacuación. Aunque se reportaron víctimas fatales, la comandancia militar informó que las operaciones continuarían en el sector con el objetivo de asegurar la zona y dar con el paradero de los responsables





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