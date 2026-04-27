Bloqueo vial y ola de violencia en Cauca: 20 muertos y múltiples afectaciones en la movilidad

Un camión incendiado bloquea la vía entre el casco urbano y varios corregimientos, afectando la movilidad. Mientras, la Fiscalía investiga una ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca, con 20 muertos y más de 30 heridos. Autoridades implementan medidas para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

La situación generó graves afectaciones en la movilidad de la región, ya que el paso quedó completamente bloqueado entre el casco urbano y varios corregimientos.

Un camión fue atravesado en la vía y posteriormente incendiado, lo que provocó un cierre total del corredor vial. Esto obligó a suspender el tránsito mientras las autoridades atendían la emergencia. El incendio del vehículo generó un bloqueo prolongado, afectando la movilidad durante varias horas y causando retrasos significativos en los desplazamientos habituales.

Las autoridades locales implementaron acciones inmediatas para retirar el camión y reabrir la vía, aunque durante las labores de remoción se mantuvo la restricción del tránsito en la zona. Según los reportes, la cifra de muertos por el atentado en Cauca asciende a 20, de los cuales Medicina Legal ha identificado a 15 víctimas.

Además, la Fiscalía ha activado una ofensiva investigativa tras una ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca, con al menos 22 ataques registrados en las últimas 48 horas. El ente acusador desplegó fiscales, CTI y equipos técnicos para esclarecer los hechos, que han dejado al menos 20 muertos y más de 30 heridos.

En otro frente, se han registrado casos de minería ilegal en predios de una unidad militar en Antioquia, lo que ha generado preocupación en las autoridades. Testimonios de sobrevivientes, como el de un conductor que presenció la explosión en la vía Panamericana, han descrito escenas de caos y desesperación.

La gente corría a ayudar a los heridos, mientras que periodistas que cubrieron el tiroteo en un evento de Donald Trump en Washington relataron la confusión y el miedo que se vivió en el lugar. En el ámbito carcelario, líderes sindicales del INPEC han afirmado que los privados de la libertad no pierden su poder dentro de las cárceles, lo que plantea desafíos en la gestión penitenciaria.

Tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Colombia y Venezuela pactaron 70 acuerdos que podrían tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales. En Cali, el alcalde identificó a posibles autores del atentado en el batallón de Palmira y anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Mientras tanto, la revista The New Yorker publicó detalles sobre cómo vive sus días en la cárcel el presidente venezolano Nicolás Maduro, generando un debate internacional





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