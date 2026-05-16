Bloqueo vial y protesta minera en Antioquia: autoridades convocan consejo de seguridad y acusan a 'dragueros' por inconformidades

Este sábado se presenta un bloqueo vial en la vía Troncal de Occidente, a la altura de Guarumo, en Antioquia. La medida afecta a los principales ejes de conexión entre la Costa Caribe y el interior del país. La situación ha sido provocada por la protesta minera después de los operativos que adelantan las autoridades contra la minería ilegal.

Desde la administración municipal ya fue convocado un consejo de seguridad con acompañamiento de la Fuerza Pública. Un bloqueo total se registra este sábado en la vía nacional conocida como Troncal de Occidente, a la altura del corregimiento de Guarumo, entre los municipios de Cáceres y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, uno de los principales ejes de conexión entre la Costa Caribe y el interior del país.

La situación estaría relacionada con los operativos contra la minería ilegal que adelantan las autoridades desde hace varios días en la subregión





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bloco Vial Protestas Mineras Operativos Minería Ilegal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOE alerta que Antioquia, Cauca y Chocó concentran el mayor riesgo electoral para candidatos presidencialesAlejandra Barrios, directora de la organización, señaló que existen zonas vedadas donde los aspirantes no pueden hacer campaña libremente.

Read more »

Joven cumple 22 días desaparecido en Sabaneta, Antioquia; familia pide respuestasComunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con experiencia en redacción de noticias, producción radial e investigación de temas de la capital de Antioquia.

Read more »

Gobernador de Antioquia arremete contra Petro por entrega de 9.800 hectáreas a multinacional chinaEl mandatario de Antioquia calificó de 'contradictoria' la decisión del Gobierno Nacional de adjudicar vastas zonas mineras en el Occidente del departamento.

Read more »

¿Alguna Selección podrá romper el récord de los 27 goles marcados por Hungría en un Mundial?En este campeonato peligra este logro, que ha durado siete décadas.

Read more »