Bloqueos Campesinos y Paro Nacional Impactan la Economía y el Turismo en Colombia

El paro nacional contra el incremento del impuesto predial ha generado bloqueos en varias vías del país, afectando el turismo, la producción avícola y el abastecimiento de alimentos. Líderes gremiales llaman al diálogo y a la búsqueda de soluciones institucionales.

Desde el 9 de abril, se han producido bloqueos protagonizados por diversos gremios campesinos en varias arterias viales del país. Estas acciones se enmarcan en el paro nacional convocado en respuesta a la Resolución 2057, emitida el 30 de diciembre de 2025. Esta resolución, de gran impacto, estableció incrementos significativos en el impuesto predial, afectando a numerosos municipios a lo largo y ancho del territorio nacional.

Muchos de estos municipios llevaban extensos periodos de tiempo sin actualizar sus valores catastrales, lo que ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y el sector productivo. La medida, aunque busca ajustar los avalúos a la realidad del mercado, ha sido percibida por algunos como una carga financiera excesiva, especialmente para aquellos con recursos limitados.\Ante la compleja situación, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, expresó su postura. Señaló que “las preocupaciones derivadas del avalúo catastral son completamente legítimas y es imprescindible atenderlas con la debida diligencia”. No obstante, también enfatizó que las vías de hecho, es decir, las protestas y bloqueos, no representan el camino adecuado para resolver estas diferencias. Gutiérrez advirtió que estas acciones, aunque motivadas por la defensa de intereses legítimos, tienen consecuencias negativas que impactan a toda la sociedad. Específicamente, hizo referencia al impacto de las protestas y bloqueos en vías cruciales para el turismo. Mencionó, a modo de ejemplo, las rutas que conectan con el aeropuerto Palonegro, en el departamento de Santander. La interrupción del flujo de viajeros, tanto nacionales como internacionales, afecta directamente la economía local y nacional, frenando el crecimiento del sector turístico y generando pérdidas económicas significativas. “Colombia necesita abordar las diferencias a través del diálogo constructivo y mediante los canales institucionales establecidos. Garantizar la movilidad no es simplemente una cuestión logística; es una condición fundamental para el correcto funcionamiento del país y el bienestar de sus ciudadanos”, agregó la presidenta, haciendo un llamado a la búsqueda de soluciones consensuadas.\En el departamento de Santander, epicentro de importantes actividades económicas, la situación es particularmente crítica. Esta región concentra aproximadamente el 23% de la producción avícola nacional, lo que la convierte en un actor clave en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. Varios municipios, superando la decena, se han visto severamente afectados por los bloqueos derivados del paro nacional. El impacto en el sector avícola ha sido significativo, con graves consecuencias en la cadena de suministro. Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), comunicó a Blu Radio la urgente necesidad de movilizar diariamente unas 7.000 toneladas de alimento para las aves. “Tenemos aves retenidas en las granjas, y también pollo y huevo que no han podido ser distribuidos a los consumidores en el departamento de Santander y en otras regiones”, explicó Moreno. Esta situación, además de generar pérdidas económicas para los productores, amenaza la seguridad alimentaria de la población. Moreno también manifestó que el aumento desmedido del catastro, motivador de las protestas, genera un sobrecosto desproporcionado no solo para los productores del sector agropecuario y avícola, sino para la economía en su conjunto, impactando en los precios y en el acceso a bienes y servicios por parte de los consumidores. A pesar de estas circunstancias, reiteró su rechazo a las vías de hecho, defendiendo la necesidad de encontrar soluciones dialogadas y enmarcadas en el respeto al estado de derecho y a los canales institucionales





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