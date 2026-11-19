Paro Nacional genera caos en Bogotá el 19 de noviembre. TransMilenio y zonas reportan bloqueos y desvíos masivos que afectan a miles de usuarios.

La capital colombiana, Bogotá, atraviesa una situación crítica de movilidad este jueves 19 de noviembre debido a la ejecución de un paro nacional que ha paralizado varias arterias viales de la ciudad. Las manifestaciones han provocado cierres totales y parciales en zonas estratégicas, obligando a la red de transporte masivo TransMilenio a implementar desvíos urgentes en múltiples corredores para garantizar la continuidad del servicio, aunque con significativas alteraciones en los tiempos y rutas habituales.

Impacto Directo en la Red de Transporte

El balance operativo más significativo se conoció a las 10:10 a. m., momento en el que la Secretaría Distrital de Gobierno reportó que 38.036 usuarios habían sido afectados directamente por las novedades de movilidad derivadas de las movilizaciones. Esta cifra refleja la magnitud del caos generado en la hora punta de la mañana, donde la congestión vehicular y los bloqueos han reducido drásticamente la capacidad de traslado de la población en diferentes puntos de la ciudad.

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Puntos Críticos y Bloqueos Activos

El Parque Nacional se consolidó como uno de los epicentros más relevantes de las interrupciones durante la mañana, ya que a las 9:56 a. m. las autoridades confirmaron un bloqueo total sobre la carrera Séptima con calle 36. Este lugar es parte fundamental de la agenda oficial de convocatorias programadas para este jueves, con marchas que tienen como destino final la Plaza de Bolívar, lo que ha generado una concentración significativa de manifestantes que dificultan el flujo vehicular en su totalidad.

Avenida Caracas y Sector Sur Afectados

En el norte de la ciudad, la avenida Caracas con calle 76B sur registró un bloqueo en ambos sentidos desde las 8:50 a. m., lo que obligó a los buses TransMiZonales y a diversas rutas alimentadoras a realizar desvíos utilizando la avenida Boyacá hasta La Aurora. A las 9:44 a. m., TransMilenio informó que al menos 24 servicios zonales tenían modificaciones en sus recorridos debido a esta afectación, y la situación continuó vigente más allá de las 10:40 de la mañana, manteniendo la disrupción en el servicio.

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Simultáneamente, el sur de Bogotá experimentó complicaciones severas; desde antes de las 7:00 a. m. ya se habían reportado incidentes en la avenida Primero de Mayo con carrera Décima, donde el tráfico estuvo inicialmente detenido antes de evolucionar hacia bloqueos intermitentes. Esta tensión impactó directamente la operación de la red, ya que a las 10:10 a. m. la estación Avenida Primero de Mayo se encontraba sin prestar servicio, aunque fue habilitada nuevamente diez minutos después por las autoridades de tránsito.

Actualización Continua de la Situación Vial

Hasta las 10:42 a. m., persistían las novedades en la carrera Décima con avenida Primero de Mayo y en la estación Ciudad Jardín, la cual permanecía temporalmente fuera de operación. Aunque el paso de los buses zonales por la avenida Américas se había normalizado en ambos sentidos hacia esa hora, la estación Ciudad Jardín seguía suspendiendo su actividad, contrastando con la recuperación parcial en otros corredores como la vía entre la avenida Américas y la carrera 33, donde el flujo vehicular ya se restablecía de manera estable.