Bloqueos en la 'Vía a Buenaventura' afectan el suministro de pollo y huevo en Colombia

Manifestaciones en sectores de minería artesanal afectan un importante corredor logístico y amenazan el abastecimiento de insumos avícolas. Fenavi advierte que може� se interrumpa el flujo de materias primas esenciales para la nutrición animal en Colombia.

Los bloqueos en la 'Vía a Buenaventura' ponen en riesgo el suministro de pollo y huevo en Colombia, impidiendo 7.800 toneladas diarias de insumos avícolas.

Las protestas de comunidades de minería artesanal en sectores de Zaragoza y Bendiciones afectan el tránsito en el principal corredor logístico del occidente colombiano. La movilización se debe a una resolución de la Agencia Nacional de Minería que limita las actividades extractivas en zonas de reserva forestal del Pacífico. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) ha informado que esta situación interrumpe el flujo de materias primas esenciales para la nutrición animal.

El Puerto de Buenaventura recibe mensualmente cerca de 234.000 toneladas de maíz, fríjol soya y torta de soya, que representan el 31% de todos los granos importados por el país y se destinan a las plantas de alimento balanceado





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