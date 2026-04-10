Bloqueos en Santander: Amenaza de Desabastecimiento de Gas y Combustible por Paro Catastral

El paro contra los avalúos catastrales en Santander genera bloqueos viales que ponen en riesgo el suministro de gas natural y combustible en varios municipios. Metrogas advierte sobre desabastecimiento y Febecol alerta sobre la escasez de combustibles en ciertas provincias.

Por segundo día consecutivo, el departamento de Santander enfrenta serias dificultades debido a los bloqueos viales , producto del paro convocado en rechazo a los avalúos catastrales . Este viernes, 10 de abril, la situación ha escalado, afectando el suministro de servicios esenciales y poniendo en jaque a la población. La empresa Metrogas , distribuidora de gas natural , emitió una alerta sobre el riesgo inminente de desabastecimiento en siete municipios de Santander .

Los bloqueos han impedido el tránsito de vehículos, obstaculizando el transporte de gas necesario para satisfacer la demanda en localidades clave como El Socorro, San Gil, Páramo, Pinchote, Valle de San José, Villanueva y Curití. Metrogas comunicó que el suministro programado se mantendrá normal hasta la 1:00 p.m. del sábado 11 de abril, pero advirtió que la normalización del servicio depende directamente de la reapertura de los accesos viales, especialmente hacia El Socorro, un punto crítico para la distribución. En su comunicado, la empresa también proporcionó recomendaciones a los usuarios en caso de interrupción del servicio, sugiriendo el cierre de la válvula general ubicada en el centro de medición y su reactivación una vez restablecido el suministro. La situación refleja la gravedad del impacto de las protestas en la infraestructura y la vida cotidiana de los ciudadanos.\El sector de los combustibles también se encuentra en una situación precaria. Aunque el área metropolitana de Bucaramanga, la capital departamental, no enfrenta problemas de abastecimiento inmediato, otras zonas de Santander están severamente afectadas. Los vehículos que transportan combustibles no han podido acceder a las estaciones de servicio, creando un panorama de incertidumbre y potencial escasez. Farid Jhoany Jones Zárate, director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia (Febecol), explicó a medios locales que existe un riesgo palpable de desabastecimiento en las provincias Comunera y Guanentá si los bloqueos viales persisten. Jones Zárate señaló que el suministro de combustible está garantizado por un período muy corto de tiempo, estimando que solo se cuenta con reservas para tres días. La urgencia de la situación radica en la dependencia del transporte terrestre para la distribución de combustible en estas regiones. La situación se agrava aún más debido a los cierres viales en el departamento de Boyacá, que impiden la posibilidad de recibir suministros desde Bogotá, incrementando la presión sobre las reservas locales y dificultando la búsqueda de alternativas.\La prolongación de los bloqueos y la persistencia de las protestas por los avalúos catastrales están generando un impacto económico y social significativo en Santander. La escasez de gas natural y combustible, servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad, se suma a las dificultades de acceso a bienes y servicios básicos. La situación demanda una pronta solución que garantice el libre tránsito y la normalización del suministro de recursos vitales para la población. Los municipios que podrían verse más afectados, además de los ya mencionados, incluyen a Oiba, Barichara y Charalá, entre otros. La incertidumbre sobre la duración de los bloqueos y la posibilidad de que se extiendan a otras zonas del departamento, aumentan la preocupación entre los ciudadanos y las autoridades. Se espera que se establezcan pronto mesas de diálogo para resolver el conflicto y evitar que la situación se deteriore aún más, afectando la estabilidad económica y social de la región





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